Hängebrücke wird saniert

Die Hängebrücke für Fussgänger über die Thur zwischen Andelfingen und Kleinandelfingen wird bald 50 Jahre alt. Wie der Andelfinger Gemeinderat Peter Müller in einer Mitteilung schreibt, müsse die Brücke deshalb saniert werden. Geplant ist, die Sanierung im Sommer 2018 durchzuführen.

Das Besondere an der Brücke ist, dass sie vom Kläranlage-Zweckverband gebaut wurde und in dessen Besitz ist. Denn über die Brücke wird das Abwasser von Kleinandelfingen über die Thur auf die Andelfinger Seite gepumpt, wo sich die Kläranlage befindet. «Dass man sie auch als Fussgängerbrücke nutzen kann, ist bloss ein positiver Nebeneffekt», schreibt Müller in seiner Mitteilung weiter. (mab)