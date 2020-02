Hausärzte ringen um Notfallpatienten

Seit Anfang September letzten Jahres gibt es in Henggart die erste Land-Permanence der Schweiz. Sie ermöglicht einen Hausarztbesuch von 7 bis 22 Uhr, 7 Tage in der Woche. Beteiligt sind 24 Ärzte und Ärztinnen der Grossregion Winterthur-Nord und Weinland. Ausschlaggebend für die Gründung dieser Permanence war der obligatorische Notfalldienst, den jeder Arzt zu leisten hat, wenn er eine eigene Praxis eröffnen möchte.

In nicht lebensbedrohlichen Notfällen können Patienten allgemein die kantonale Rufnummer 0800336655 (Ärztefon) wählen und werden an den diensthabenden Arzt vermittelt. Dies wurde im Jahr 2018 lanciert und hat zum Ziel, die Notaufnahmen der Spitäler zu entlasten.

Grössere Dienstkreise

Die Gesundheitsdirektion des Kantons schliesst zusammenhängende Gemeinden zu sogenannten Notfalldienstkreisen zusammen. Innerhalb dieser bestimmt die Anzahl der Ärzte, wie viele Notfalleinsätze ein Arzt pro Jahr zu leisten hat. Dabei gilt: Je weniger Ärzte sich in einem Dienstkreis befinden, desto mehr Einsätze kommen auf den einzelnen. Aus diesem Grund strebt die Gesundheitsdirektion seit Jahren danach, grössere Dienstkreise zu bilden, um die Zahl der Notfalldienste pro Arzt zu verringern.

«Mit der Permanence entsteht eine Konkurrenzsituation.»Hansjakob Nüesch, Hausarzt in Seuzach

So schlossen sich die Hausärzte in der Umgebung vor Jahren zum Dienstkreis Winterthur-Nord und Weinland zusammen. Die jährlichen Notfalldienst-Einsätze sanken so pro Arzt um knapp die Hälfte. Dennoch beanspruchte der Notfalldienst die Ärzte vor allem am Wochenende weiterhin stark. Die Gründung der Land-Permanence in Henggart im September letzten Jahres sollte hierbei weiter Abhilfe schaffen: Anstelle der 35 Einsätze pro Jahr und Arzt sind es heute noch vier.

Kritik an der Permanence

Nicht jeder ist mit dieser Lösung einverstanden. Kritisch sieht es Hansjakob Nüesch, Hausarzt in Seuzach: «Im Dienstkreis haben sich drei Viertel aller Ärzte der Grossregion zusammengeschlossen.» Zur Permanence sagt er: «Das finden wir keine gute Idee, da es zu einer internen Konkurrenzsituation im Notfalldienst am Wochenende kommt.» Die verbleibenden zehn Ärzte in der Ärzteregion Neftenbach-Seuzach, zu der auch Dägerlen gehört, müssten jeweils eigens aufgrund des Notfalldienstes am Wochenende ihre Praxis öffnen – «aber es kommt kaum jemand mehr».

Nüesch geht davon aus, dass die Betroffenen nun bei einem Notfall am Wochenende sich nicht durch das Ärztefon an den diensthabenden Arzt vermitteln liessen, sondern direkt die Land-Permanence aufsuchten. Dies ist laut Nüesch auch der Grund dafür, dass sich Seuzach und Neftenbach für das Jahr 2020 aus dem Notfalldienstkreis Winterthur-Nord und Weinland unter der Woche zurückgezogen haben. Sie haben sich zu einem eigenen Dienstkreis zusammengeschlossen – aber nur für den Notfalldienst unter der Woche.

«Die Leute sind froh, haben sie mit unserer Permanence eine zentrale Anlaufstelle.»Andreas Hablützel, Hausarzt und Mitbegründer der Land-Permanence in Henggart

Dass die Land-Permanence am Wochenende offen hat, findet Nüesch «unglücklich, da zusammen mit unserem Notfalldienst eine Doppelstruktur entsteht, die für uns weder wirtschaftlich noch medizinisch Sinn macht». Es sei nicht nötig, am Wochenende einen Hausarzt mit Notfalldienst und eine Land-Permanence zur Verfügung zu stellen. Zudem sei es wahrscheinlich, dass die Wege zum diensthabenden Notarzt kürzer seien als nach Henggart.

Andreas Hablützel, ehemaliger Hausarzt und Mitbegründer der Land-Permanence, findet die Gründung eines eigenen Dienstkreises in den Regionen Seuzach und Neftenbach, zu denen auch Dägerlen gehört, eher verwirrend für Patienten. Die Konsequenz eines eigenen Dienstkreises Seuzach-Neftenbach sei, dass Patienten dieser Regionen bei einem Anruf via Ärztefon meistens an die Land-Permanence verwiesen würden, jedoch ab und zu auch an einen diensthabenden Arzt. «Die Leute sind froh, haben sie mit der Permanence jetzt eine zentrale Anlaufstelle.»

Die Gesundheitsdirektion hat die Bildung eines eigenen Dienstkreises Neftenbach-Seuzach für ein Jahr genehmigt. Danach will sie beurteilen, ob mit diesem Ansatz eine bessere Auslastung des Notfalldienstes sichergestellt werden konnte.