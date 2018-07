Heimpräsident ortet fehlendes Vertrauen

Überraschend hat Andi Kleeli am Donnerstagvormittag seinen Rücktritt als Heimkommissionspräsident des Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) bekannt gegeben. Das Heim wird von den sechs Weinländer Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen.

Kleeli übernahm das Amt Ende 2015, nachdem im Frühling 2015 nach der Pensionierung des langjährigen Heimleiters ein schwelender Konflikt offen ausgebrochen war. In der Folge trat die damalige Heimkommission geschlossen zurück, es kam zu unzähligen Kündigungen bei den Mitarbeitenden und zu mehreren Wechseln in der Heimleitung.

Eine «mission impossible»

Kleeli reicht seinen Rücktritt auf die Delegiertenversammlung vom 26. September ein. Er hätte, so schreibt er in seiner persönlichen Mitteilung weiter, auch die kommenden Herausforderungen gerne angepackt, zumal sich das Heim positiv entwickelt habe. Zu den anstehenden Projekten gehören etwa die Strategiefindung, die Integration der Spitex und die Statutenreform. Aber: «Tatsache ist, dass zurzeit die Hälfte der Gemeinden mir das Vertrauen nicht mehr schenken würde.» Als Grund hätten diese Gemeinden die Spannungen innerhalb der Heimkommission angegeben. Kleeli bestreitet derartige Probleme nicht. «Die Vorstellungen der Arbeitsweise innerhalb der Kommission lagen teilweise so weit voneinander entfernt, dass das Ziel, die Kommission zu einem Team zu formen, nicht erreicht wurde.» Der Auftrag, die Delegiertenversammlung zu führen, habe sich als schwierig, «wenn nicht gar als mission impossible» erwiesen.

Reform «dringend notwendig»

Kleeli übt auch Kritik an den Delegierten der sechs Trägergemeinden. «Leider muss ich feststellen, dass unter den Gemeinde-Delegierten traditionell eine für mich nicht nachvollziehbare Eigendynamik herrscht, die eine geordnete Zusammenarbeit weitgehend verunmöglicht.» Führe man für die einen zu wenig, sei es für die anderen «schon zu viel oder sonst nicht recht».

Die externe Betriebsanalyse habe eindrücklich gezeigt, dass die Rollen der einzelnen Führungsebenen unklar seien, schreibt Kleeli. Eine Strukturreform sei dringend notwendig, «um die leidvolle Geschichte der letzten Jahre nicht noch einmal wiederholen zu lassen». Ohne Rückendeckung durch eine klare Mehrheit der Delegierten sieht Kleeli keine Grundlage für die kommenden strategischen Entscheidungen.

«Sturm hat sich gelegt»

Er habe sein Amt unter schwierigen Umständen angetreten, schreibt Kleeli weiter. «Trotz Rückschlägen darf sich das Resultat unserer Arbeit per Ende der halben Amtsperiode sehen lassen.» Das Heim habe personell und organisatorisch in geordnete Bahnen geführt werden können. Die Bewohner stellten dem Heim ein gutes Zeugnis aus, und die Halbjahreszahlen seien leicht besser als budgetiert. «Der Sturm hat sich gelegt», so Kleeli. (Landbote)