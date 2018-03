Herr Winter will nicht weichen

«Veronika, der Lenz ist da» heisst es im bekannten Lied der Comedian Harmonists von 1930. Und in der Tat: Gestern um 17.14 Uhr war es so weit. Die Tag-und- Nacht-Gleiche trat ein und damit der astronomische Frühlingsbeginn. Doch das Wetter macht weiter Winter, als wäre Januar: Frost in der Nacht und wenige Plusgrade tagsüber.

Launischer März und April

«Alles schon da gewesen», sagt Marco Stoll von Meteo Schweiz: «Nicht nur der April macht, was er will. Auch der März ist höchst unbeständig.» Dennoch ist der gegenwärtige Kälteeinbruch im Vergleich zu anderen Jahren markant. Am Sonntag erreichte das Tagesmaximum den fünftniedrigsten Wert für die zweite Märzhälfte seit 1960. In Schaffhausen wurden an diesem 18. März lediglich 0,1 Grad gemessen. Das kälteste Tagesmaximum in Schaffhausen gab es am 18. März 1964 mit –2,1 Grad, das wärmste am 30. März 1989 mit 24,1 Grad. So launisch kann der Frühling sein.

Warten auf Spargeln

«Veronika, der Spargel wächst» heisst es im bekannten Lied weiter. In Flaach ist das nicht der Fall. «Der Spargel braucht Sonne zum Wachsen» , sagt Lydia Gisler vom Spargelhof in Flaach. Vor allem die Nächte seien derzeit zu kalt. Wohl sei der Spargel von Plastiktunnels bedeckt und so vor der Kälte geschützt.

«Der Spargel braucht Sonne zum Wachsen.»Lydia Gisler, Spargelhof Flaach

Doch die Ernte verzögert sich. «Normalerweise ist unser Spargel um den 1. April erntereif», sagt Gisler. Dieses Jahr werde das nicht der Fall sein. Somit deckt in den nächsten Wochen importierter Spargel die Nachfrage statt des einheimischen Erzeugnisses. Doch Gisler bleibt zuversichtlich: «Wir hoffen, dass wir um den 10. April mit dem Flaacher Spargel auf dem Markt sind.»

Spinat und Kohl und Weizen

Auf dem Markt in der Winterthurer Steinberggasse hat der Gemüsebauer Max Wettstein einen Stand. «Wann man Gemüse auf dem Wochenmarkt verkauft, muss man zu jeder Jahreszeit etwas anbieten», sagt Wettstein. Darum zieht sein Betrieb in Elgg Frühgemüse und Setzlinge in Treibhäusern. «In der Nacht brauchen wir jetzt viel Energie zum Heizen», sagt Wettstein.

Auf dem freien Feld sind wegen der Kälte vorderhand keine Verluste zu erwarten. Derzeit treibt die Saat von Spinat, Erbsen und Karotten in den Beeten. Zugleich wachsen Setzlinge von Salat- und Kohlsorten. «Die Kulturen sind gut abgehärtet», sagt Wettstein. Zudem habe er Saaten und Setzlinge mit Flies abgedeckt und geschützt.

Biobauer Hanspeter Schälchli in Altikon würde gerne den Sommerweizen aussäen. Während der milden Tage vom 5. bis zum 15. März sei es dazu aber zu nass gewesen. Der Traktor wäre im Schlamm stecken geblieben. Und nun der Frost. Aber auch Schälch­li macht sich noch keine grossen Sorgen. Bis Mitte April sei die Aussaat noch gut möglich.

Freudlos Winter

Noch steht die Vegetationsperiode am Anfang, noch richtet die späte Kälte kaum Schaden an. Sie bringt aber auch keine Winterfreuden mit sich. Auch nicht in Weisslingen. «Am Samstag haben wir die Stangen abgeräumt, die unsere Langlaufloipe markierten. Dann begann es zu schneien», sagt Andrea Conzett, Gemeindepräsident von Weisslingen. Der Schneefall reichte dann aber ohnehin nicht aus für den Wintersport. Die Langlaufsaison in den Hügeln über dem Tösstal dauerte in diesem Winter gerade mal 15 Tage. Seit dem Neujahr war es entweder mild und nass oder kalt und trocken. So wie in diesen Tagen.

Das merkte auch Hansueli Gfeller vom Skilift Sternenberg. Die Anlage ist noch nicht abgeräumt. Doch im Moment liegen lauf Gfeller nur 10 Zentimeter Schnee: «Das reicht nicht für eine anständige Piste.» Die Chance, dass der Skilift in Sternenberg diese Saison nochmals läuft, sei trotz der Kälte verschwindend klein: «Die Sonne hat schon zu viel Kraft», sagt Gfeller.

Umso grösser ist laut Stoll von Meteo Schweiz die Chance, dass der Winter bald vorüber ist. In diesen Tagen strömt auf der Ostseite eines Hochs über der Nordsee kalte Luft in den Alpenraum. Wenn sich dieses Hoch bewege, verändere sich auch die Windrichtung. Stoll: «Es zeigt sich eine erste Tendenz, dass es an Ostern warm wird.» So erklingt vielleicht bald die Schlusszeile des Lieds: «Sogar der Grosspapa sagt zu der Grossmama: Veronika, der Lenz ist da.» (Landbote)