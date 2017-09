Hochwasser in Gütighausen

In der Ostschweiz hat es in den vergangenen zwei Tagen fast ununterbrochen geregnet. Hochwasser, kleinere Erdrutsche und Behinderungen auf Strasse und Schiene waren die Folgen. Am Samstagnachmittag hat sich die Lage zwar entspannt, die Gefahr bleibt aber bestehen.

Auch am beliebten Badeort an der Thur bei Gütighausen stieg der Fluss am Samstag stark an. Ein Uferweg musste gesperrt und der Campingplatz Gütighausen geräumt werden musste.

Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich sagte, sei die Thur am Samstag stark gestiegen, in der Nacht auf Sonntag konnte aber bereits wieder Entwarnung gegeben werden. Polizeieinsätze wegen Überschwemmungen habe es keine gegeben.

Anders in St. Gallen: Über 620 Mal rückte die Feuerwehr zwischen Mitternacht und dem späteren Samstagnachmittag im Kanton St. Gallen aus. Sie musste Keller auspumpen und Strassen von Geröll und Erde befreien. Niederschlagsspitzenreiter in den vergangenen 48 Stunden ist Altstätten SG mit 154 Millimetern. Diese Mengen im Rheintal übertreffen die normalen Monatsmittel von August und September deutlich, wie MeteoNews mitteilte.