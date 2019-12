Holzstege im Auenwald sind einsturzgefährdet

Rot-weisses Absperrband und eine blaue Informationstafel: Von Weitem sieht der Ort im Auenwald südlich des Thurspitzes derzeit aus wie ein Tatort. «Betreten verboten» steht auf den zwei Tafeln vor den beiden abgesperrten Holzstegen, wegen «Einsturzgefahr». Die Stege würden neu gestaltet, schreibt das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel).

Dank der zwei Holzstege auf Pfählen können die Besucherinnen und Besucher trockenen Fusses mitten durch den bei Hochwasser kurzzeitig überschwemmten Auenwald wandeln. Zum Beispiel Eisvögel sowie Biber oder zumindest deren Nagespuren lassen sich von den Stegen aus beobachten.

«Schneller als erwartet»

Seit letztem Sommer seien die Holzstege gesperrt, wie die kantonale Baudirektion auf Anfrage mitteilt. Der Rangerdienst der Thurauen habe festgestellt, dass die Stege nicht mehr sicher begehbar seien und sie vorsorglich gesperrt. «Zu einem Zwischenfall kam es glücklicherweise nicht», sagt Baudirektionssprecher Wolfgang Bollack. Es ist also niemand auf dem morschen Steg eingebrochen. Auf dem kürzeren Holzsteg, der zu einer Beobachtungsplattform führt, ist ein weggebrochenes Stück Holz zu sehen. Die zwei Stege existieren seit 2010, sie sind also erst knapp zehn Jahre alt.

Die erhöhten Gehwege sind mit einem Drahtgitter bespannt, damit niemand auf dem bei Feuchtigkeit glitschigen Holzuntergrund ausrutscht. Und feucht ist es in einem Auenwald per se oft. «Der Alterungsprozess verlief schneller als erwartet», sagt Bollack weiter. Offenbar habe das feuchte Klima im Auenwald dem Steg «unerwartet stark zugesetzt.»

Einzelne Holzlatten ersetzt

Auf den Frühsommer 2020 ist die Wiedereröffnung der zurzeit gesperrten Stege geplant. Werden die neuen Wege anders gebaut, etwa mit anderem, beständigerem Holz? Im Moment seien Abklärungen im Gang, antwortet Bollack, «welche Konstruktion und Materialisierung für die Sanierung des Stegs geeignet ist». Die Kosten könnten erst beziffert werden, wenn ein detailliertes Projekt vorliege. Auch beim Naturzentrum Thurauen in der Steubisallmend am Rhein gibt es einen solchen Holzsteg. Dieser werde, so Bollack, im Rahmen des laufenden Unterhalts in Stand gehalten und sei nicht gesperrt. «Einzelne Trittlatten mussten schon ersetzt werden.»

Die Thurauen sind das grösste Auengebiet des Schweizer Mittellandes. Das Gebiet zwischen dem Eggrank und dem Thurspitz zählt zu den wertvollsten Auengebieten der Schweiz. Wegen der grossen Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten erklärte der Bund das Gebiet 1992 zum Auengebiet von nationaler Bedeutung.

Die Entfernung der Uferverbauungen entlang der Thur schuf mehr Platz für den Fluss – dies dient dem Hochwasserschutz und der Artenvielfalt zugleich.