Im Berufsleben Konkurrenten, beim Singen Freunde

«Wir sind kein eigentlicher Verein. Trotzdem braucht unser Chor eine Leitung», sagt Chor-Obmann Erwin Wagner. Während rund zehn Jahren war eines der Chormitglieder für alle administrativen Angelegenheiten und die Finanzen zuständig und organisierte sämtliche Auftritte. Seit drei Jahren steht dem Baumeisterchörli Schafuuse-Wyland mit Erwin Wagner, Bauunternehmer in Stein am Rhein, ein Obmann vor mit einem kleinen leitenden Ausschuss. Diesem gehören neben Wagner die Dirigentin Evelyne Leutwyler sowie Werner Edelmann, Stefan Roulin und Heinz Schaub an.

Aus der Not geboren

Gegründet wurde der Chor 2003 in Schaffhausen. «Unsere Sänger sind Baumeister und mit dem Bau verbundene Berufskollegen, die alle gerne singen», erklärt Roulin. Wegen des grossen Mitgliederschwunds der Baumeistersektion Zürcher Weinland des Schweizerischen Baumeister­verbandes entschlossen sich die Weinländer Baumeister seinerzeit, ihre Sektion aufzulösen und mit dem Baumeisterverband Schaffhausen zu fusionieren. «Im Anschluss an die Gründungsversammlung des neuen Baumeisterverbandes Schaffhausen-Weinland sangen wir spontan ­einige Lieder», blickt Wagner zurück. Das Ganze habe gut geklungen. «Wir haben festgestellt, dass es unter den Baumeistern einige sehr gute Sänger gibt», freut sich Wagner. So habe man beschlossen, auch in Zukunft gemeinsam miteinander zu singen. Mit Evelyne Leutwyler fand man eine engagierte Dirigentin, die den Chor von Anfang an mit grossem Einsatz leitete. «Unser Chor ist der einzige Baumeisterchor in der Schweiz. Im Berufsleben sind wir zwar Konkurrenten, beim Singen aber Freunde», betont Wagner.

Heute setzt sich das Baumeisterchörli Schafuuse-Wyland aus 26 ständigen Mitgliedern zusammen. Es sind alles Baumeister und Baumeister im Ruhestand, Kaderleute von Bauunternehmungen und singfreudige Männer, die einen direkten Bezug zum Bau-Hauptgewerbe haben. «Wir haben Freude am Singen und an der Geselligkeit», sagt Roulin. Jedes Jahr stehen zwei bis drei Auftritte und regelmässig auch eine Chorreise im Inland oder im Ausland auf dem Programm, wo dann meistens ebenfalls gesungen wird. Im kommenden Jahr sind ein Besuch bei einem befreundeten Chor in Österreich sowie ein gemeinsames Konzert geplant. «Wenn wir für einen Auftritt angefragt werden, wird das an unserer Chorprobe diskutiert und allenfalls ins Jahresprogramm aufgenommen», erklärt Roulin. Alle zwei bis drei Jahre wird das Publikum zu einem Konzert in der Kirche Benken eingeladen. «Mitte August haben wir dort den Gottesdienst begleitet», blickt Roulin zurück. Dabei schöpfte der Chor aus seinem reichhaltigen Repertoire: Es erklangen Lieder wie «La Montanara», die «Ode an Gott», «Amazing Grace» und «Rock My soul».

Neue Sänger gesucht

Ende September steht die dreitägige Chorreise ins Tessin auf dem Programm. Da werde der Chor sogar vom Zentralpräsidenten des Schweizerischen Baumeisterverbandes empfangen, zeigt sich Wagner stolz. «Während dieser drei Tage wird gewandert, viel gesungen und die Kameradschaft und Freundschaft gepflegt.» Im Dezember folgt dann ein Schlusssingen mit Nachtessen, zu dem auch die Partnerinnen der Sänger eingeladen sind. Unvergessene Höhepunkte sind die Chorreisen ins spanische Valencia und nach Barcelona, wo der Chor an einem internationalen Chorsingen teilnahm. 2013 stand eine Chorreise nach Hamburg zu einem befreundeten Chor auf dem Programm mit einem gemeinsamen Auftritt an der Internationalen Gartenschau. «Leider werden wir alle ­älter und haben wenig Sänger-nachwuchs», bedauert Wagner. «Wir würden uns deshalb über neue Sänger freuen.» Der Mitgliederbeitrag beträgt 200 Franken pro Jahr. (Landbote)