In der Region lässt sich sogar der Mond feiern

K ultur verbindet. Auch in der Region. Denn dieses Jahr findet nicht nur der Weinländer Musiktag in Neftenbach statt, sondern auch der Unterländer.

Das ist legitim – schliesslich zieht ein Doppelanlass mehr Publikum an. Und Blasmusik ist Blasmusik. Neftenbach ist mit seinem schmucken Dorfkern als Kulisse ohnehin mehr als geeignet, einen solchen Event durchzuführen.

Dieses Konzept hat Potenzial: Denn in der Region liessen sich thematisch durchaus auch andere Grossanlässe durchführen, die traditionellerweise anderswo ansässig sind. Zum Beispiel die «Fête des Vignerons»: Diese Tradition – von der Unesco anerkannt – findet einmal pro Generation in Vevey statt. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Wieso sollte das Winzerfest nicht in Flaach, gleichzeitig mit dem Weinländer Herbstfest, stattfinden? Die Weinfreunde – von überall her – würden sich über den Ausbau des Fests freuen.

Denkt man das Konzept global weiter, könnten auch hiesige Country-Fans noch mehr auf ihre Kosten kommen. Sie können zwar ihre Lieblingsmusik immer öfter in der Region hören, wie zum Beispiel am Country-Festival in Zell. Aber Festivals dürften mehr Publikum anziehen, wenn man dazu weitere Bands direkt aus Nashville einfliegen würde. Am besten verlegt man sowieso die dortigen «Country Music Association Awards» nach Neschwil bei Weisslingen. Neschwil und Nashville – so weit auseinander ist das nicht.

Noch ein Ereignis will bald gefeiert werden. Im Juli ist es 50 Jahre her, seit erstmals ein Mensch seinen Fuss auf den Mond gesetzt hat. Die Bilder, die man sah, erinnerten stark an eine Kiesgrube. Und eine solche wird sich in der Region sicher finden, um dieses Jubiläum gebührend zu begehen. (Landbote)