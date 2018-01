Ja, ja, ja

149 Stimmberechtigte besuchten am 2. Januar die wohl letzte Budgetversammlung der Politischen Gemeinde Oberstammheim. Ende Jahr will die Gemeinde mit den anderen Stammertaler Gemeinden Waltalingen und Unterstammheim sowie der Schul­gemeinde fusionieren. Zum Stolperstein könnte höchstens noch die Gemeindeordnung werden, über die noch abgestimmt wird. Es überrascht daher nicht, dass mehr Leute als üblich an die Budgetversammlung kamen.

«Das grosse Publikum ermöglichte einen schönen, festlichen Rahmen», sagt Gemeindeschreiber Andi Pfenninger auf Anfrage. Längere politische Diskussionen habe es indes nicht mehr ge­geben. Alle drei traktandierten Geschäfte wurden ohne Gegenstimme genehmigt. Der Gesamtsteuerfuss bleibt somit weiterauf 124 Prozent. Auch ein Ergänzungsantrag mit den Kosten für die Vorbereitungsarbeiten der Fusion wurde ohne Gegenstimme genehmigt. Gemäss Zusammenschlussvertrag trägt jede Gemeinde, auch die Schule, einen Viertel der Kosten. Für 2018 sind pro Gemeinde 410 000 Franken vorgesehen. Sie erhalten dafür aber auch Entschädigungen vom Kanton von insgesamt 7,5 Millionen Franken.

Ebenfalls ohne Gegenstimme gutgeheissen wurde die Einbürgerung einer vierköpfigen Familie aus Irland und Portugal. (roh)