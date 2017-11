Ja zu Budget und Steuerfuss

Seltene Einigkeit in Dorf am Dienstagabend: 44 Stimmberechtigte hatten über sieben Traktanden zu befinden, darunter auch über das Budget 2018. «Es gab weder Diskussionen noch Fragen», sagt Gemeindeschreiberin Ursula Müller auf Anfrage. Die Anwesenden nahmen alle Anträge unverändert an.

Der Steuerfuss bleibt somit auch im kommenden Jahr unverändert. Die Politische Gemeinde erhebt 41 Prozent. Zusammen mit dem Steuerfuss der Schulgemeinde Flaachtal von 68 Prozent ergibt das ein Gesamtsteuerfuss von 109 Prozent. Vorausgesetzt, die Mitglieder der Schulgemeinde nehmen den Antrag der Behörde an. Die Versammlung findet heute Mittwochabend statt.

Das Budget weist bei einem Aufwand von 2,62 Millionen Franken ein Minus von 193 000 Franken aus. Im Investitionsbudget sind Ausgaben von insgesamt 293 000 Franken geplant.

Gemeindeordnung kommt an Urne

Im Weiteren hatten die Anwesenden auch über eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Hinblick auf das neue Rechnungsmodell HRM2 , eine Übergangsbstimmung zur Gebührenverordung und zwei Revisionen von Zweckverbandsstatuten zu befinden. Die totalrevidierte Gemeindeordnung kommt an die Urne. Änderungsanträge aus der Versammlung gab es keine.

Die Bauabrechnung zum Ersatz der Reservoirleitung Berg und zur Sanierung der Bergbuckstrasse ist tiefer ausgefallen als angenommen. Der ursprünglich bewilligte Kredit von 537 000 Franken wurde um 85 000 Franken unterschritten.

