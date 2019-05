Ja zu weniger Gestank und zum Ausbau der Biogasanlage

Die Familie Wipf kann ihre Biogasanlage am nordwestlichen Dorfrand von Marthalen erneuern und erweitern. Die Marthaler Stimmberechtigten haben am Sonntag den dafür nötigen Gestaltungsplan mit 662 Ja- zu 51 Nein-Stimmen genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,9 Prozent.

Im Vorfeld der Abstimmung gab es eine Informationsveranstaltung im letzten September sowie ein öffentlicher Besuchstag der Anlage Ende April diesen Jahres. In Marthalen wurden auch kritische Stimmen laut gegen die Biogasanlage.

Rund 200 Haushalte

So beschwerten sich bereits am Anlass im Herbst einige Anwohner über den Gestank der Biogasanlage. «Es riecht bei uns, als hätte es Fäkalien im Zimmer», sagte damals eine in der Nähe der Anlage wohnende Frau. Es gab aber auch Teilnehmer, die der Betreiberfamilie für ihren Pioniergeist gratulierten.

Der Marthaler Gemeinderat hatte den Stimmberechtigten empfohlen, den Gestaltungsplan zu genehmigen. In der Weisungsbroschüre schrieb der Rat unter anderem, dass die bestehende Anlage vor allem für die in der Nähe liegenden Wohnhäuser «teilweise erhebliche Geruchsimmissionen» zur Folge habe. Das soll sich nun mit dem Ja zum Gestaltungsplan ändern. Denn bevor die Biogasanlage vergrössert werden kann, muss zwingend die Situation mit der Lufthygiene – also mit dem Gestank – verbessert werden.

Erst nach der Umsetzung der Massnahmen zur Verbesserung der Geruchssituation kann also die Anlage erweitert werden. In Zukunft sollen pro Jahr bis zu 15000 Tonnen organische Abfälle verarbeitet werden können, heute sind es 7000 Tonnen. Das dabei entstehende Biogas wird für die Erzeugung von elektrischem Strom und von Wärme genutzt. Heute deckt die Marthaler Anlage den Energiebedarf von rund 200 Haushalten.

Geschlossene Behälter

Für eine bessere Luft in der Nachbarschaft sind mehrere bauliche Massnahmen vorgesehen. So soll etwa der bestehende Lagerplatz für die Grünabfälle neu komplett überdacht werden und Wände erhalten. Auch sollen Lagerbehälter gebaut werden, in denen die Abluft des vergärenden Grünguts gefasst und gereinigt wird. (Landbote)