Junger Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in Flaach bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er wollte einen Holzpfahl in eine Wiese einschlagen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Gabel löste sich aus der Halterung

Der Mann stieg dazu auf eine Europalette, die von einem Gabelstapler angehoben wurde. Allerdings war die Gabel am Stapler, auf der sich die Palette befand, gemäss ersten Erkenntnissen nicht ordnungsgemäss gesichert und löste sich aus der Halterung. Der Arbeiter stürzte mitsamt der Gabel zu Boden und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu, wie es weiter heisst.

Der junge Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt und wird nun durch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht. (huy)