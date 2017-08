Jungsteinzeitliche Funde mitten im Dorf

Weil in Unterstammheim neben dem Schulhaus derzeit 15 Reiheneinfamilienhäuser gebaut werden, wurde die Kantonsarchäologie gerufen. Der Grund: Aufgrund früherer Funde rechneten die Archäologen mit Gräbern aus der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts – die sie dann auch fanden. Doch zu grossen Überraschung fanden sie darüber hinaus Dinge aus der Jungsteinzeit («Landbote» vom 10. August).Nach diesen ersten, überraschenden Funden haben die Kantonsarchäologen nun weitere Dinge aus der Jungsteinzeit ausgegraben. Und zwar auf einer Fläche, die etwa 50 Quadratmeter gross ist.

Vielleicht eine Siedlung

Darunter sind erneut Keramikscherben, Steingeräte aus Feuerstein und nochmals eine Holzkohlekonzentration. «Das sind vermutlich Hinweise auf Siedlungstätigkeiten», sagte die leitende Archäologin Manuela Camichel gestern auf Anfrage. Die Holzkohlekonzentration könnte der Rest eines Pfostens sein und somit auf ein Gebäude hinweisen. Zwar sei es möglich, dass Teile des gefundenen Materials umgelagert respektive verschoben wurden, so etwa durch einen Fluss. Doch die in der ersten Phase der Grabung gefundene Feuerstelle ist laut Camichel bestimmt am ursprünglichen Standort gefunden worden. Das heisst also, dass in der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends vor Christus am heutigen Standort neben dem Schulhaus Unterstammheim tatsächlich ein Feuer brannte.

Sesshafte Bauern

In jener Zeit waren die Menschen sesshafte Bauern und lebten nicht mehr als Jäger- und Sammlergesellschaften. Ab etwa 6500 vor Christus wird die Jungsteinzeit in der Schweiz archäologisch fassbar. Als Sesshafte betrieben die Menschen Ackerbau und Viehzucht. Sie hielten Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine. Für ihre Äcker rodeten sie Waldflächen, um darauf zum Beispiel Weizen, Emmer, Einkorn, Gerste, Erbsen oder Lein anzubauen. Ergänzend dazu sammelten sie etwa Beeren, Früchte oder Wildsalate. Auch gejagt wurde noch, etwa Hirsche. Aber weit weniger, als zu jener Zeit, in der die Menschen noch nicht sesshaft waren.

Archäologe bei der Arbeit. Bild: Kantonsarchäologie

Die Nutztiere fanden ihr Futter vorwiegend in den Wäldern, wo die sogenannte Schneitelwirtschaft betrieben wurde: Die Futterbäume der Tiere wurden regelmässig kräftig zurückgeschnitten. Dadurch schlugen die Triebe der Bäume stark aus und trugen auf diese Weise viele Blätter – das Futter für die Tiere. Zudem fanden die Schweine Eicheln im Wald als besonders nahrhaftes Futter.

Noch viele Lücken

Am und im Nussbaumersee, der bloss etwa zweieinhalb Kilometer südöstlich von Stammheim liegt, wurden schon viel früher Reste von Pfahlbausiedlungen aus der Jungsteinzeit gefunden. Doch sind die dortigen Siedlungen viel jünger. Damit sind die zeitlichen Lücken zwischen den beiden Fundstellen viel zu gross. «Die Datenlage ist noch zu lückenhaft, um einen etwaigen Link herzustellen», so Camichel weiter. Aber vielleicht findet man noch weitere Dinge aus der Jungsteinzeit – und die Lücken in der Geschichte schliessen sich allmählich. (Landbote)