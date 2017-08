Keine Heimspiele mehr in diesem Jahr

Bis auf einige Luftentfeuchter und lange Plastikschläuche steht die Sporthalle Stammheim leer. Wo sonst Handballerinnen und Handballer springen, Unihockeyaner passen und Schüler schwitzen, kontrolliert diese Woche ein Arbeiter die Werte der Feuchtigkeitsmesser.

Der heftige Sturm, der in der Nacht vom 1. auf den 2. August über das Stammertal hereinbrach, hinterliess grosse Schäden im Wald und auf den Feldern. Und einen auf 180 000 Franken geschätzten Schaden in der Sporthalle Stammheim. Das viele Wasser, das nach dem Sturm vom Himmel fiel, drang unter der Türe des Notausgangs hindurch und aus einem Schacht in die Halle. Dort floss es auf und in den «schwingenden» Holzboden. Als anderntags die Verantwortlichen die Liegenschaften auf Schäden kontrollierten, hatte die Feuchtigkeit das Holz quellen lassen, der Boden war kaputt.

Bis zu 80 Liter pro Tag

«Bis im Januar kann die Sporthalle sicher nicht benutzt werden», sagt Schulpräsident Andreas Fischer. So lange dauert es, nach dem Trocknen des Betonunterbodens und der Isolationen in den Wänden, einen neuen Hallenboden zu verlegen. Zuerst aber muss die Halle komplett trocken sein. Und das ist vorerst nicht der Fall. Zwei Wochen nach Beginn der Trocknungsarbeiten fallen in den Luftentfeuchtern immer noch täglich 60 bis 80 Liter Wasser an. In Teilen der Halle seien die Feuchtigkeitswerte aber bereits im normalen Bereich, sagt Fischer. «Ende nächste Woche sollten wir wissen, ob wir die Halle auf diese Weise trocken kriegen.»

Falls nicht, könnte sich die Sanierung länger hinziehen. Dann nämlich müsste nach dem Holzboden weiteres feuchtes Material aus der Halle entfernt und diese weiter getrocknet werden, bevor der neue Boden verlegt werden kann. «Wir wollen da nichts riskieren», sagt Fischer. Besser jetzt komplett trocknen, als wegen übrig gebliebener Feuchtigkeit in zwei Jahren dieselbe Übung erneut durchzuziehen, sagt er sich.

So oder so planen die Zuständigen bereits den Ersatz des Holzbodens. «Wir prüfen verschiedene Optionen», sagt Fischer. Der Boden müsse nicht zwangsläufig wieder aus Holz gebaut werden, als Ersatz in Frage komme etwa auch ein Boden aus Kunststoff.

Jubiläum fällt ins Wasser

Die Schliessung der Halle treffe neben der Schule auch viele Vereine, sagt Fischer und zählt ausser den Handballern und Unihockeyanern die Turnvereine, die Turnriegen und den Fussballklub auf. Innerhalb der Schulgemeinde könne auf zwei kleinere Hallen ausgewichen werden, in denen es noch Lücken gebe. Die Absprachen dazu liefen.

In seinem Betrieb stark eingeschränkt ist wegen der geschlossenen Sporthalle der Handballclub Stammheim, der für optimale Trainings und für die Spiele auf eine Dreifachturnhalle angewiesen ist. Dank dem bisher guten Wetter hätten viele Trainingseinheiten draussen stattfinden können, sagt HCS-Präsident Marco Langhart. Für den Herbst sei man im Gespräch mit Nachbarvereinen und auf der Suche nach weiteren Trainingsmöglichkeiten für die zehn Aktiv- und Juniorenmannschaften. Auch für einige der Meisterschaftsrunden sucht der Verein nach Ersatzspielorten.

Der Unihockeyclub Wyland hätte am kommenden Wochenende sein 20-Jahr-Jubiläum in der Sporthalle feiern wollen. «Das fällt nun ins Wasser», sagt UHCW-Präsident Martin Zeller, der trotz der Mehrarbeit kurz vor Saisonbeginn den Humor nicht verloren hat. Die Feier sei auf einen Bauernhof verschoben worden, einige Trainings in kleinere Hallen und für die Spiele – für die auch der UHC eine grosse Halle benötigt – sei Ersatz gefunden worden in Diessenhofen und Andelfingen, sagt Zeller. «Wir haben für die Probleme mehr oder weniger gute Lösungen.» (Landbote)