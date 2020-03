Kirche braucht Ideen – und Geld

«Kapelle zu verkaufen», lautete der provokative Titel der Medieneinladung. Natürlich sei das keine Option, sagte Kirchenpflegepräsidentin Janine Landolt-Spiegel am Donnerstagmorgen bei besagter Medieninformation. Weder habe die Reformierte Kirche Stammheim ein Interesse daran, noch würde die Landeskirche einem Verkauf wohl zustimmen.

Die zugespitzte Aussage soll aber auf ein Problem aufmerksam machen, dem sich immer mehr Kirchgemeinden stellen müssen: Durch Fusionen sind sie plötzlich im Besitz von mehr Gebäuden, die aber nicht alle gleich oft genutzt werden. Und je länger je weniger benötigt werden, denn die Mitgliederzahlen gehen stetig zurück.Teure GebäudeDrei Liegenschaften hat die Gemeinde zu unterhalten: Die Kirche in Unterstammheim mit Pfarr- und Kirchgemeindehaus, die Antoniuskapelle in Waltalingen sowie die Galluskapelle in Oberstammheim. «Die Kirche und die angrenzenden Gebäude werden für das Funktionieren des kirchlichen Lebens zwingend benötigt, die Kapellen sind nice to have», sagt Landolt-Spiegel.

Aktuell werden in der Galluskapelle die Fresken saniert. Das kostet rund 15000 Franken, ein Drittel davon kann der Denkmalpflege in Rechnung gestellt werden. In der Antoniuskapelle müsse das Dach saniert werden, es dringe Regen ins Innere, sagte der liegenschaftsverantwortliche Kirchenpfleger Peter Zollinger. Diese Sanierung werde rund 150000 Franken kosten. Bei der Kirche in Unterstammheim wird voraussichtlich nächstes Jahr ein Teil der Fassade saniert, es sei mit Kosten von 300000 bis zu 400000 Franken zu rechnen.

Aus dem kirchlichen Finanzausgleich fliessen aktuell jedes Jahr rund 200000 Franken nach Stammheim. Im Juni diskutiere die Synode eine Überarbeitung des neuen Ausgleichssystems, sagte Landolt-Spiegel. Es sei damit zu rechnen, dass sich der Zuschuss in etwa halbiere.

Kreative Lösungen gesucht

Die Lage wird sich demnach nicht entspannen, im Gegenteil. Die kirchlichen Liegenschaften sind aber nun einmal vorhanden – und die beiden Kapellen stehen unter eidgenössischem Schutz. Nichts machen und die Bauten sich selbst überlassen, ist keine Option. Die Kirche Stammheim muss also mit Liegenschaften jonglieren, die sie zwar besitzt und unterhalten muss. Dies aber ohne von Bund, Kanton oder Landeskirche Zuschüsse zu erhalten – und nur mit bedingtem Mitspracherecht. Kreative Lösungen seien gesucht, so Landolt-Spiegel.

Die Bevölkerung sei aufgerufen, sich Gedanken über mögliche Nutzungen zu machen. «Wir brauchen Ideen, wie es mit den Kirchen weitergehen soll, auch finanziell.» Oder Geldgeber? «Wenn sich jemand bei mir meldet, der Geld investieren will, sage ich sicher nicht nein.» Die Landeskirche schlage vor, Kirchen beispielsweise zu Quartierkafis oder Co-Working-Spaces umzunutzen. «In unserer periphären Lage ist aber fraglich, ob dies sinnvolle Lösungen sind.» Besonders die historische Galluskapelle werde ausserdem ein- bis zweimal wöchentlich interessierten Gruppen gezeigt und ist ein beliebter Ort für Hochzeiten. Das soll sie auch bleiben können. «Aber wir sind offen für alle möglichen Lösungsvorschläge.»

Arbeiten in der Galluskapelle

Die kleine Kapelle auf dem Hügel von Oberstammheim ist aktuell und noch bis am 27. März geschlossen. Im Inneren arbeitet Restaurator Rolf Zurfluh. An der Südwand finden sich vielfältige Fresken, die um 1300 angebracht wurden – im Lauf der Jahrhunderte wurden sie aber zweimal übertüncht. Erst durch einen unbedachten Schlag eines Steinmetzes im Jahr 1896 stürzte der Verputz ein und die Malereien kamen wieder zum Vorschein. Die Heiligenbilder auf der Nordwand stammen etwa von 1500.

Alle Darstellungen seien in gutem Zustand, sagt Zurfluh. Sie müssen aber hintergossen werden. Denn unter anderem durch drei Erdbeben um die Stärke 3 im letzten Jahr löste sich der Mörtel vom Mauerwerk. Durch Abklopfen der Wände machte der Restaurator die Schadstellen ausfindig; je tiefer der Ton, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass sich dahinter ein Hohlraum befindet. Er kartierte die Stellen, reinigte sie und hinterfüllte sie mit einer Kalkmischung. Keine Kirche zu verkaufen, dafür mehrere zu sanieren.