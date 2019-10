Kirchgemeinde stimmt höherem Pensum für Pfarrerin zu

Es sei ein «Vertrauensvotum» für die Arbeit der Kirchgemeinde, so Pfarrerin Christa Gerber. Einstimmig hat die Kirchgemeindeversammlung diesen Sonntag einer Erhöhung des Pfarreipensums um fünf Prozent auf insgesamt 70 Prozent zugestimmt. «Diese klare Entscheidung ist ein starkes Zeichen für uns als Gemeinde. Die Leute wollen Aufbau, nicht Abbau», sagt Gerber.

Nötig geworden ist die Abstimmung, weil die Stellenprozente des Pfarramts ab 2020 auf 50 Prozent gekürzt werden. «Das reicht aber nur für die Grundversorgung, nicht für weiterführende Projekte», so Gerber. Kirchenpflegepräsident Alexander Flisch führt aus: «Regionale Anlässe wie das Frauenfrühstück zusammen mit Hettlingen oder das Projekt ‹Mitenand›, bei dem wir mit reformierten, katholischen und freien evangelischen Kirchgemeinden in Hettlingen und Seuzach zusammenarbeiten, hätten gestrichen werden müssen. Mit diesem Entscheid nun können wir so weitermachen wie bis anhin.»

Diesen Sommer hat der Kirchenrat in Zürich der Gemeinde bereits 15 zusätzliche Prozent befristet bis 2024 zugesprochen. Die Gemeinde versprach, die fehlenden fünf Prozent zu den gewünschten 70 Prozent selbst zu organisieren. Die Kosten werden nun vom Förderverein der Kirchgemeinde getragen. Dieser soll besonders Angebote unterstützen, die über den Auftrag der Landeskirche hinausgehen, und erhalte seine Mittel über Spenden und Sammelaktionen, so Flisch. Auch er zeigt sich zufrieden mit dem Abstimmungsresultat. «Wir sind natürlich sehr glücklich darüber», sagt er. «Mit den 15 Prozent vom Kirchenrat und den fünf Prozent vom Förderverein haben wir wieder deutlich mehr Spielraum, um unsere Aufgaben zu erfüllen.» (jok)