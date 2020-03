Kleiner Vogel gegen grosse Mobilfunkantenne

Die geplante Mobilfunkantenne von Sunrise im Andelfinger Niederfeld würde 50 Meter in die Höhe ragen. Das sind nur sechs Meter weniger als der markante Kirchturm oben im Dorf. Ob aus Sorge wegen der Strahlung der 5G-Antenne oder ihrer Grösse in der flachen Landschaft: 277 Mal wurde auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen der Baurechtsentscheid verlangt. Das ist die Bedingung, um Einsprache gegen das Vorhaben einzulegen (Hier lesen Sie mehr dazu).

«Sensibles Brutgebiet»

Nun hat sich auch noch der Andelfinger Naturschutzverein gemeldet und Bedenken gegen die Antenne geäussert – im Namen der Feldlerche. Der selten gewordene Vogel brütet am Boden im offenen Gelände auf Wiesen und Äckern. Sogenannte Vertikalstrukturen meidet die Lerche dabei oft mit grossem Abstand. Mit solchen hohen Strukturen sind einzelne Bäume, Hecken, Siedlungen, Stromleitungen oder Waldränder gemeint.

«Es geht hier um einen massiven Turm»Markus Griesser

«Das Bauvorhaben soll mitten in einem wichtigen und sensiblen Feldlerchen-Brutgebiet errichtet werden», schreibt der Verein in seinem Brief an den Gemeinderat von Andelfingen. Unterzeichnet ist das Schreiben von Matthias Griesser, dem Präsidenten des Andelfinger Naturschutzvereins. Es gehe hier, betont er gegenüber dem «Landboten», nicht um eine gewöhnliche Handyantenne, «sondern um einen massiven Turm».

«Grosses Anliegen»

Das Andelfinger Niederfeld sei ein «wichtiges Brutgebiet» für Feldlerchen, heisst es in dem Brief weiter. So hätten dort in den letzten Jahren drei bis sechs Vogelpaare gebrütet. Der westliche Teil des Niederfelds werde von den Lerchen hingegen gemieden, weil dort eine Hochspannungsleitung die Landschaft quert – eine Vertikalstruktur eben, wie es im Fachjargon heisst.

Der Verein befürchtet, dass die 50 Meter hohe Antenne das Brutgebiet negativ beeinträchtigen könnte. «Wir sind der Meinung, dass in diesem sensiblen Brutgebiet kein derartiges Bauvorhaben bewilligt werden kann.» Dem Verein ist es ein «grosses Anliegen», dass der wichtige und sensible Feldlerchen-Brutbestand im Andelfinger Niederfeld «optimal geschützt bleibt». Der Gemeinderat möge diese Bedenken bei seinem Entscheid zum Sunrise-Baugesuch berücksichtigen, so die Bitte des Vereins.

Eigentlich ein Steppenvogel

Die Vogelwarte Sempach bestätigt auf Anfrage, dass hohe Strukturen für Feldlerchen störend sein können und diese Vögel von Natur aus Abstand dazu halten. Allerdings hänge dies stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Weil die Vogelwarte die Situation in Andelfingen zu wenig kenne, könne sie im vorliegenden Fall keine abschliessende Beurteilung vornehmen. Zur Frage, wieso Feldlerchen hohe Bauten in der Nähe meiden, antwortet Livio Rey von der Vogelwarte: «Ich vermute, dies hängt damit zusammen, dass die Feldlerchen als ursprünglicher Steppenvogel offene Lebensräume bewohnt, in denen keine oder nur wenige solcher vertikalen Strukturen vorkommen. Deshalb meidet sie diese.» Ein hoher Baum zum Beispiel in der Nähe des Nestes am Boden kann Raubvögeln auch als Ansitz dienen. Die Angaben über die Distanz, welche die Lerchen zu hohen Strukturen halten, variieren je nach Quelle von mehreren Dutzend über 100 bis mindestens 150 oder sogar 300 Metern.

«Nicht äussern wollen»

Was hält das kantonale Amt für Landschaft und Natur von den Bedenken? «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir uns mit Blick auf das laufende Verfahren in dieser Sache nicht äussern wollen», schreibt Baudirektionssprecher Wolfgang Bollack. Und der Mobilfunkanbieter Sunrise? Sind ihm diese Bedenken im vorliegenden Fall bekannt respektive gab es andernorts aus dem gleichen Grund Kritik an geplanten Antennen? «Orts- und Landschaftsschutz et cetera werden bei jeder Standortwahl einbezogen», schreibt Sunrise-Sprecherin Therese Wenger. Auch Ansprüche oder Einsprachen von Umwelt-, Landschafts- und Tierschutzorganisationen seien nichts Neues. «Da wir jedoch zu den verschiedenen Einsprachen keine Statistik führen, kann ich Ihnen nicht sagen, ob wir bereits in anderen Teilen der Schweiz Einsprachen spezifisch zu Feldlerchen erhalten haben.»

Weitere Interessenten

In ihrer Antwort zu den Feldlerchen teilt Wenger noch eine Neuigkeit mit. Aufgrund der Publikation des Baugesuchs hätten Swisscom und Salt ihr Interesse signalisiert, die Antenne mitzubenutzen. Das Projekt werde daher überarbeitet und neu aufgelegt. Ein überarbeitetes Bauprojekt hat wohl zur Folge, dass all jene, die sich das Recht auf Einsprache sichern wollen, bei der Gemeindeverwaltung erneut einen Baurechtsentscheid verlangen müssten. Immerhin ist ein solcher Entscheid kostenlos.