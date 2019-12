Konkurs über die Genossenschaft Rübis und Stübis eröffnet

Nicht die Gastronomie, sondern der Natur- und Artenschutz sowie die Umweltbildung sind die Kernkompetenzen der Stiftung Paneco. Und doch gehört der Stiftung, die ihren Sitz in Berg am Irchel hat, ein Restaurant: Das «Rübis und Stübis» neben dem Naturzentrum Thurauen in Flaach. Um diesen Konflikt zu lösen beziehungsweise die Führung des Gastrobetriebs in andere Hände übergeben zu können, wurde das Restaurant an die Genossenschaft Rübis und Stübis verpachtet und seit Januar 2017 von dieser eigenständig geführt.

Wurde; denn seit Ende Oktober sind die Türen des Restaurants geschlossen, wie die Stiftung Paneco gestern mitteilte. Eingestellt wurde der Betrieb, weil über die Genossenschaft der Konkurs eröffnet wurde.

Ende war absehbar

Passiert ist dies per 20. November – abgezeichnet habe sich die Entwicklung bereits seit einiger Zeit, sagt Regina Frey, Stiftungsgründerin und Vorstandsmitglied der Genossenschaft. «Wir befinden uns seit zwei Jahren auf diesem Leidensweg.» So schön die Lage des Restaurants, so problematisch ist sie auch: Im Sommer strömen die Gäste dank Naturzentrum, Campingplatz und Badi Gäste von selbst in die Steubisallmend, im Winter aber ist es schwieriger, Publikum anzuziehen. Das führt zu finanziellen Engpässen und dazu, dass im Winter weniger Personal benötigt wird. Und jeden Frühling mit gänzlich neuem Personal in die Hauptsaison zu starten, sei unattraktiv für Betreiber und Gäste. Die Genossenschaft habe nicht das richtige Management gefunden, um diese Problematik überwinden zu können.

An der ausserordentlichen Generalversammlung von Ende Oktober, an der das Ende verkündet worden war, hätten die Genossenschafter viel Verständnis geäussert. Nichtsdestotrotz spricht Regina Frey von einer «sehr unschönen Sache», die sie bedauert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Entwicklung einen Imageschaden für das Restaurant bedeutet.

Schaden entsteht auch für das geschäftliche Umfeld der Genossenschaft. Allerdings seien keine «finanziellen Härtefälle» zu erwarten, sagt Regina Frey, dafür habe der Vorstand gesorgt. Insbesondere, was die Lohnzahlungen betrifft, seien Lösungen gefunden worden – oder würden noch gesucht.

Eine Handvoll Interessenten

Marcel Etterlin, Co-Geschäftsführer der Stiftung Paneco, wird in der Mitteilung zitiert: «Wir setzten alles daran, dass möglichst rasch ein neuer Pächter gefunden werden kann.» Auf Anfrage präzisiert er, dass Gespräche «mit einer Handvoll Interessenten» geführt würden.

Auf der Website des Restaurants, das sich regionale und saisonale Gerichte auf die Fahne geschrieben hat, heisst es, dass die Türen voraussichtlich im nächsten Frühling wieder geöffnet würden.