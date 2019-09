Mehr Schäden durch Baumwanzen

Noch lässt die rettende Samurai-Schlupfwespe auf sich warten. «In Städten wurde sie schon gefunden», sagt David Szalatnay von der kantonalen Fachstelle für Obstbau am Strickhof in Winterthur-Wülflingen. Doch momentan ist die aus Ostasien stammende marmorierte Baumwanze ihrem natürlichen Feind, ebenjener Samurai-Schlupfwespe, zahlenmässig noch weit überlegen.

«Die Wanze ist dieses Jahr noch verbreiteter als letztes Jahr», so Szalatnay. Das Ausmass der Schäden, unter denen Birnenbauern am stärksten zu leiden haben, sei sehr unterschiedlich. Während einige Bauern nur wenig betroffen seien, hätten andere bis zur Hälfte ihrer Ernte an die Wanze verloren. Angesaugte Früchte weisen Verformungen und Verholzungen auf und sind meist nicht mehr für den Verkauf geeignet.

Die Unterschiede in der Betroffenheit seien vor allem regional. Es zeige sich aber auch, dass Conference-Birnen etwas anfälliger seien als die zweite Schweizer Hauptsorte, Kaiser Alexander. Einzelne Betriebe, die Birnen anbauen und seit mehreren Jahren stark betroffen sind, würden sich bereits überlegen, den Anbau einzustellen und die Birnbäume auszureissen.

Mehr Wanzen wegen Wärme

Betroffen seien allerdings nicht nur Birnbauern, sagt Szalatnay. «Die Wanzen mögen besonders auch Pfirsiche und Nektarinen oder Gemüse wie Peperoni und Gurken. In geringerem Ausmass gehen sie auch an Äpfel, Tomaten und diverse weitere Früchte und Gemüse. Insgesamt stehen gut 200 Pflanzen auf ihrem Speiseplan – sie sind da nicht besonders wählerisch.»

Seitdem sie wohl Ende der Neunziger von China nach Zürich eingeschleppt wurde, verbreitet sich die Wanze zunehmend. «Letztes Jahr war sie noch grösstenteils auf die Region Zürich und das Tessin beschränkt. Dieses Jahr findet man sie schon in der ganzen Deutschschweiz», sagt Szalatnay. Die wärmeliebenden Insekten konnten sich im letzten Hitzesommer stark vermehren und waren im darauffolgenden milden Winter nicht mehr unbedingt auf die wärmeren Stadtregionen für das Überwintern angewiesen. «Die Wanze verbreitet sich mittlerweile auch in ländlichen Gegenden», bestätigt Szalatnay.

Von den angefragten Landwirtschaftsbetrieben in der Region Winterthur geben fast alle an, mit der Wanze konfrontiert zu sein. Einzig bei den Brupbacher Spezialkulturen in Oberstammheim heisst es, die hauseigene Pfirsichkultur sei verschont geblieben. Beim Obst- und Weinbau der Familie Brugger in Rickenbach hingegen haben die Auswirkungen des Insekts stark zugenommen. «Falls es letztes Jahr vorkam, waren die Schäden so gering, dass wir sie nicht bemerkt haben. Dieses Jahr konnten wir allerdings gut zehn Prozent der Birnen gar nicht mehr gebrauchen», sagt Hans Brugger. Die Sorte Williams sei dabei nicht betroffen, die aus China stammende Nashi-Birne hingegen sehr stark. «Die kannten sie wohl schon», so der Landwirt. Erleichterung dagegen beim Betrieb Hübscher in Liebensberg: «Unser Vorteil ist, dass wir nicht direkt neben einem Dorf sind, wo die Wanzen gut überwintern können.» Sie hätten deshalb nur einen sehr geringen Befall gehabt.

Warten auf Samuraiwespe

«Einfache und schnelle Lösungen für das Problem gibt es leider nicht», sagt David Szalatnay. «Insektizide sind im Obstbau keine bewilligt und zeigen in Versuchen auch nur eine beschränkte Wirkung. Netze können im Erwerbsanbau erst nach dem letzten Schneefall angebracht werden. Bis dann sind die Wanzen aber schon längst aus ihrem Winterquartier ausgeschwärmt.»

Die Hoffnung ruht darum auf der winzigen Samurai-Schlupfwespe – einem weiteren Einwanderer aus Asien. Gezielt einsetzen könne man diese zwar noch nicht, so Szalatnay – schliesslich handle es sich auch hier um eine ortsfremde Art mit möglichen Nebenwirkungen für das Ökosystem. Da sich die Wespe aber schon von selbst auf der Alpennordseite angesiedelt hat, besteht Hoffnung, dass sie die Wanzenzahl unter Kontrolle bringen wird. «Die Wespe kann gut 80 Prozent der Wanzeneier ausschalten, indem sie ihre eigenen Larven darin ablegt», sagt Szalatnay. «Bis das Problem aber auf diese Weise entschärft werden kann, wird es noch eine rechte Weile dauern. Die Bauern werden so lange weiter stark darunter leiden.» Auch Hans Brugger meint: «Es bleibt im Moment wohl nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Nützling sich verbreitet hat.»