Mittsommerfest fast wie in Finnland

Finnische Gespräche in Rüdlingen? Ein Wohnwagen direkt am Rhein? Keine alltägliche Situation, doch es gab einen guten Grund dafür: Heimweh-Finnen und Schweizer, die mit dem Land sympathisieren, treffen sich jedes Jahr zum Juhannus- beziehungsweise Mittsommerfest. Diese Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende werden jeweils von der Schweizer Vereinigung der Freunde Finnlands (SVFF) organisiert und fanden diesmal am Rheinufer in Rüdlingen statt.

Etwa 40 Personen hätten kommen können, angemeldet hätten sich aber nur etwa 20, sagte die Präsidentin der Zürcher Regionalgruppe des SVFF, Sanna Heikintalo. Und sie erklärte weiter: In Finnland seien seit Freitagmittag die Strassen leer, die Läden geschlossen und grosse Städte wie ausgestorben. Denn am Wochenende nach der Sonnenwende sei es im Norden Tradition, dass man sich in Grüppchen bei den Mökkis, den typischen finnischen Ferienhäusern am Wasser trifft, die gemeinsame Zeit geniesst, und – was in Finnland auf keinen Fall fehlen darf – sauniert. Das Saunieren kam auch am Samstag in Rüdlingen nicht zu kurz.

Mobile Sauna gemietet

Der in Brütten aufgewachsene Henri Rheiner – er hat selbst finnische Wurzeln – hat vor vier Jahren eine mobile Sauna eingerichtet. Dafür hat er einen alten Wohnwagen gekauft und eigenhändig umgebaut. Diese mobile Sauna, die in Seuzach stationiert ist, kann man jederzeit mieten. Sie bietet Platz für sechs Personen und hat einen kleinen Vorraum. Die Schweizer Vereinigung der Freunde Finnlands hat die mobile Sauna für ihr Fest gebucht, was die Besucher sehr freute. «Es ist, als wären wir in Finnland», waren sie sich einig. Sie wechselten ab zwischen Saunagang und Sprung in den Rhein und konnten so den Tag ähnlich feiern, wie sie es in ihrer Heimat getan hätten.

Aber nur ähnlich, denn: Während es in Rüdlingen am Samstag etwa 23 Grad warm war und die Sonne schien, sah es in Teilen Finnlands anders aus. «Ich habe gestern mit meiner Schwester in Finnland telefoniert», sagte eine Frau. «Sie haben dort 12 Grad und einen bissigen Wind.» Und natürlich wäre es im Norden deutlich später dunkel und früher wieder hell geworden als hier in der Schweiz.

«Vor oder nach dem Essen?»

Neben dem Saunieren und Baden genossen die Besucher in Rüdlingen typische finnische Getränke, hörten Musik und plauderten viel. Über Finnland, Vorurteile und welche davon wahr sind. Ja, die Finnen seien wirklich sehr introvertiert, hiess es etwa. «Aber nicht in der Sauna! Dort verhalten wir uns ganz anders!» Seien sie dann wieder draussen, werden sie wieder ruhig und reserviert. Dass das Saunieren wichtig ist, zeigte sich deutlich. Tatsächlich sei es in Finnland üblich, dass, wenn man auf Besuch ist, dort die Sauna benützt. Die Frage sei jeweils nur noch: «Vor oder nach dem Essen?»

Die Gäste genossen die Gemeinschaft, die fast 100 Grad im Wohnmobil und das Essen vom Grill – und vergassen vielleicht fast ein bisschen, dass sie in der Schweiz sind und nicht in Finnland. Wer gerne etwas finnische Luft schnuppern möchte, kann dies übrigens wöchentlich in Wülflingen tun: Jeden Donnerstag wird beim Sportplatz Sporrer Pesäpallo, finnisches Baseball, trainiert. Das Winterthurer Team hat sogar Silber in der Schweizer Liga ergattert. (Landbote)