Nagra erwartet Bohrbewilligungen noch diesen Sommer

Was bald bedeutet, das ist bei der Suche nach einem Endlagerstandort relativ. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) wurde 1972 gegründet, also vor 46 Jahren. Vor dem Hintergrund dieser Zahl ist es bald, wenn die Nagra voraussichtlich in vier Jahren den oder die Standorte für das Endlager auswählt. Denkbar sind drei Szenarien in drei Regionen der Schweiz: Infrage kommen derzeit das Zürcher Weinland, der Aargauer Bözberg sowie Nördlich Lägern im Zürcher Unterland. Entweder wird das Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in der einen Region und das Lager für hochradioaktive Abfälle in einer anderen Region gebaut. Baut man beide Lagertypen in einer einzigen Region, so ist die Rede von einem sogenannten Kombilager.

Nagra entscheidet 2022

Im Herbst 2016 reichte die Nagra für acht Bohrplätze im Weinland Gesuche ein. Gegen die Anfang 2019 startenden Erkundungsbohrungen gab es rund 100 Einsprachen. Diese Bohrungen sollen bis 2000 Meter in die Tiefe reichen. Solche Tiefenbohrungen werden auch im Aargau und Zürcher Unterland durchgeführt – sofern der Bundesrat Ende Jahr grünes Licht zu den drei Regionen gibt. Der Bau der ersten Bohrplätze ist schon für diesen Herbst geplant. Über alle drei potenziellen Standortregionen hinweg hat die Nagra 22 Bohrgesuche beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) eingereicht. Wie die Nagra in einer aktuellen Mitteilung schreibt, sollte sie noch im Verlaufe des Sommers 2018 die ersten Bohrbewilligungen erhalten.

«Wenn das Gebäude den rechtlichen Anforderungen entspricht, darf es gebaut werden, auch wenn der Nachbar dagegen Einsprache erhoben hat.»Marianne Zünd, BFE-Sprecherin

Das Endlager soll im Opalinuston in einigen hundert Metern Tiefe gebaut werden. Wie mächtig ist diese Tonschicht, wie setzt sie sich zusammen und wie durchlässig ist sie? Solche Fragen sollen mit den Bohrungen beantwortet werden als weitere Grundlage für den Standortentscheid im Jahr 2022. Die Nagra interessiert sich ausserdem für die Gesteinsschichten ober- und unterhalb des Opalinustons.

«Eigenheit des Verfahrens»

Personen, die gegen die Nagra-Bohrungen im Weinland Einsprache erhoben haben, konnten bis diese Woche die entsprechenden Akten einsehen und eine Stellungnahme verfassen. Dabei dürfen die eingesehenen Unterlagen nicht an Dritte weitergegeben werden. Darüber regte sich eine Person aus dem Weinland auf und sprach gegenüber dem «Landboten» von einer «Heimlichtuerei».

Das Bundesamt für Energie (BFE) nimmt auf Anfrage Stellung zu dieser Kritik. Das Bewilligungsverfahren richte sich nach dem Kernenergiegesetz, schreibt das BFE. Und dieses Gesetz bestimme, dass das Verfahren nicht öffentlich, sondern sogenannt parteiöffentlich ist. «Nur Verfahrensparteien haben das Recht, die Akten des Verfahrens einzusehen», schreibt BFE-Sprecherin Marianne Zünd. Parteiöffentlichkeit bedeute, dass die Akten während des Verfahrens mit einer gewissen Vertraulichkeit zu behandeln seien. «Das ist eine Eigenheit des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens, auf die das BFE keinen Einfluss hat.» Mit Heimlichtuerei habe das nichts zu tun.

Der Bund entscheide letztlich über die Köpfe der Leute hinweg – so lautete ein weiterer Vorwurf aus dem Weinland. Eine Bohrung könne nicht verhindert werden, wenn sie die Voraussetzungen gemäss Kernenergiegesetz erfülle, schreibt Zünd dazu. Das sei mit dem Bau eines Hauses vergleichbar: «Wenn das Gebäude den rechtlichen Anforderungen entspricht, darf es gebaut werden, auch wenn der Nachbar dagegen Einsprache erhoben hat.» Es könne aber sein, dass Hinweise von Einsprechenden dazu führten, dass der Bund der Nagra eine Bohrbewilligung nicht erteile. (Landbote)