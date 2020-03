Neue Regionalpolitik Zürcher Weinland: Geschäftssitz gefunden, Leitung gesucht und Ideen gefragt

Langsam kommt Bewegung in die Sache: Die Neue Regionalpolitik (NRP) Zürcher Weinland sei bereit, «Projektideen zu bearbeiten». Dies ist einer Medienmitteilung vom späten Mittwochabend zu entnehmen. NRP ist ein Förderprogramm des Bundes für strukturschwache Regionen, zu dem das Weinland seit dem 1. Januar gehört.

Der NRP-Lenkungsausschuss habe seine Arbeit aufgenommen, sich organisiert, Reglemente verabschiedet und das Budget 2020 genehmigt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die erste NRP-Phase dauert bis 2023. Für die Zeit erhält das Zürcher Weinland von Bund und Kanton zusammen gut eine Million Franken, die bereits bewilligt sind, um Projekte in den Bereichen Tourismus und Regionalprodukte auf die Beine zu stellen.

Verträge unterzeichnet

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass man für den NRP-Geschäftssitz eine Lokalität per 1. Mai an der Weinlandstrasse 12 in Kleinandelfingen gefunden habe. Dort gebe es auch Räume für Sitzungen. Zudem seien nun die vertraglichen Dokumente unterzeichnet worden. Es sind dies die Programmvereinbarung Bund/Kanton Zürich zum einen und die Leistungsvereinbarung Kanton Zürich/Pro Weinland zum anderen. In der Leistungsvereinbarungen sind die zu erreichenden Ziele bis Ende 2023 festgehalten.

Nähere Angaben zu diesen beiden Vereinbarungen und zum Budget enthält die Medienmitteilung keine. Für die neu geschaffene Geschäftsstelle in Kleinandelfingen wird nun eine Leiterin oder einen Leiter per Stellenausschreibung gesucht.

Erneuter Aufruf

«Ab sofort können innovative Projektideen eingereicht werden», schreiben die Verantwortlichen. Diese sollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung in den Bereichen Tourismus und Regionalprodukte erhöhen. Auf der Webseite www.zuercher-weinland.ch «werden bald Informationen über das Programm aufgeschaltet».

An einem Informationsanlass in Flaach letzten Dezember sagten die Verantwortlichen wiederholt, dass «jetzt die Arbeit beginnt». Und: «Ihre Projekte sind gefragt.» Von konkreten NRP-Projekten erfuhr man auch damals noch nichts. Die Bevölkerungsworkshops, um erste Ideen zu sammeln, fanden bereits im Herbst 2018 statt.

Mitglieder des NRP-Lenkungsausschusses würden in den nächsten Wochen die verschiedenen Generalversammlungen der regionalen Organisationen besuchen, «um erstmals konkret über das Unterstützungsprogramm zu informieren», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. In Planung seien Informationsveranstaltungen für Branchenvereinigungen, «um aufzuzeigen, welches die Voraussetzungen für Projekte sind und wie Anträge funktionieren».