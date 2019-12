Nie eingeführte Grüngutabfuhr ist vom Tisch

Innerhalb nur eines Jahres haben die Stimmberechtigten von Flaach einer Grüngutabfuhr zugestimmt und sie wieder abgeschafft – allerdings waren dafür zwei verschiedene Mehrheiten verantwortlich. An der Gemeindeversammlung im Dezember 2018 waren noch 23 Flaachemer für und 11 gegen die Einführung einer solchen Abfuhr.

Dieser Entscheid löste allerdings einen Proteststurm aus, sodass in Flaach über 200 Unterschriften gegen eine Grüngutabfuhr und für die Beibehaltung der Grüngutsammelstelle gesammelt wurden. Diese Initiative kam dann im Juni 2019 vor die Gemeindeversammlung, an der rekordverdächtige 291 Stimmbürger teilnahmen. Dies entsprach rund 30 Prozent aller Stimmberechtigten von Flaach.

Fast 200 Anwesende

266 Personen lehnten im Juni die Einführung einer verursachergerechten Grüngutabfuhr ab, sodass der Beschluss der Gemeindeversammlung vom Dezember 2018 umgestossen wurde. Der Gemeinderat bekam den Auftrag, die Abfallverordnung entsprechend anzupassen. Über die abgeänderte Verordnung ohne Grüngutabfuhr hat die Gemeindeversammlung am vergangenen Mittwochabend abgestimmt – mit dem wenig überraschenden Resultat: Von den 190 anwesenden Flaachemerinnen und Flaachemern wollten bloss vier Personen an der Einführung einer Grüngutabfuhr festhalten.

«Der Wunsch aus der Bevölkerung wurde laut und deutlich gehört»Walter Staub, Gemeindepräsident Flaach

«Der Wunsch aus der Bevölkerung wurde laut und deutlich gehört», sagte Gemeindepräsident Walter Staub vor der Abstimmung – der Wunsch also, die gar nie eingeführte Grüngutabfuhr gleich wieder abzuschaffen. In der angepassten Abfallverordnung sei der Wille des Bürgers abgebildet, die bestehende Sammelstelle für Grüngut weiterzubetreiben, anstatt eine Sammeltour einzuführen. Aber warum kam der Gemeinderat Flaach 2018 überhaupt auf die Idee, eine solche Tour ins Leben zu rufen und die Grünsammelstelle im Flaacherfeld zu schliessen?

Kosten steigen an

Die Entsorgung des Grünguts in der Sammelstelle wird mit einer Grundgebühr von 30 Franken finanziert, die alle Einwohner von Flaach bezahlen müssen – egal, ob sie einen Garten besitzen und wie viel Grüngut sie dort entsorgen. Laut dem Gemeinderat wird die nicht kontrollierte Sammelstelle unerlaubterweise von vielen Leuten von auswärts und sogar von Firmen benutzt. Der Kostenaufwand für die Entsorgung, Aufräumarbeiten und Nachforschungen anhand der Videoüberwachung steige ständig an.

Die nicht mengenabhängige und somit nicht verursachergerechte Grundgebühr beim Grüngut verstösst gegen die Empfehlungen von Bund und Kanton. «Zur Finanzierung der kommunalen Grüngutabfuhr muss die verursachergerechte Gebühr angestrebt werden», schreibt das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Allerdings ist dies keine gesetzlich bindende Vorschrift. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) empfiehlt, dass zwei Drittel der Kosten mit verursachergerechten Gebühren gedeckt werden. Die Sammelstelle in Flaach wird weiterhin vollständig über die nicht verursachergerechte Grundgebühr von 30 Franken finanziert. Der Kanton hat in einer Untersuchung festgestellt, dass die Grundgebühren in Gemeinden mit einer mengenabhängigen Grüngutgebühr rund 30 Prozent tiefer liegen als in Gemeinden ohne eine solche Grüngutgebühr.

Missbrauch verhindern

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) von Flaach unterstützte die Beibehaltung der Sammelstelle, da dies am kostengünstigsten sei. Die RPK regte aber an, ein Bussenreglement zu erlassen und durchzusetzen, um dem Missbrauch der Sammelstelle durch Auswärtige zu begegnen. Der Gemeinderat werde sich dazu Gedanken machen, sagte Gemeindepräsident Staub.