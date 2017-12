Niederlage für Weinländer Gewerbler vor Bundesgericht

Zwei Häusergruppen – zwei Inventare

Aus juristischer Laiensicht ist ein Argument des Guntalinger Gartenbauunternehmers Martin Farner besonders überzeugend – und immerhin wurde es vom kantonalen Baurekursgericht gestützt. Es lautet vereinfacht gesagt wie folgt: Am Ostrand von Guntalingen gibt es zwei etwa gleich grosse Häusergruppen. Jene im Gebiet Chloster liegt nördlich der Dorfstrasse, die andere Gruppe südlich davon. Doch punkto Ortsbildschutz werden die beiden Gruppen unterschiedlich behandelt. So liegt das Gebiet Chloster in der stärker geschützten Kernzone 1, während das Gebiet südlich davon in der weniger stark geschützten Kernzone 2 liegt. Das sei eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, so die Meinung von Farner und dem Baurekursgericht. Daher solle das Gebiet Chloster auch in die Kernzone 2 umgeteilt werden. Interessant ist, dass das kantonale und das nationale Ortsbildschutzinventar in diesem Punkt tatsächlich nicht übereinstimmen – sprich: Im nationalen Inventar sind beide Häusergruppen in gleicher Weise geschützt, im kantonalen Inventar gehört nur das Gebiet Chloster zum geschützten Ortsbild. «Diese Diskrepanz», so das Bundesgericht, entwerte aber nicht die «sachliche Haltbarkeit» des Umfangs des kantonalen Inventars. Oder einfacher gesagt: Die südliche Häusergruppe darf weniger stark geschützt werden als die nördliche Gruppe im Chloster.