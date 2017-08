Nothammer entfernt und Postauto-Chauffeur geschubst

Am Abend des 11. Dezembers 2016 kam ein junger Mann im Postauto 675 von Henggart nach Flaach auf eine Idee, deren Sinn er später gegenüber der Polizei nicht mehr wiedergeben konnte. Der 22-Jährige, der in der Region Zuhause ist, riss kurz nach 22 Uhr den Nothammer des Fahrzeugs aus der Verankerung. Dabei zerbrach die Plombierung, welche den Hammer zusätzlich befestigen sollte.Nach dieser Aktion wollte der Mann, der mit drei Bekannten unterwegs war, das Postauto so schnell wie möglich verlassen und eilte bei der Haltestelle Flaach Post durch die vorderste Fahrzeugtüre ins Freie. Doch der Chauffer, der alles mitbekommen hatte, konnte ihn schon nach wenigen Metern am Kragen festhalten. Der junge Mann drehte sich um, schubste den Chauffer, worauf sich dieser den Kopf am rechten Seitenspiegel des Postautos stiess, aber dabei nicht verletzt wurde.

Zwar entfernte sich der junge Mann danach vom Tatort, konnte aber rasch ausfindig gemacht werden. Gegenüber der Polizei gab er an, alkoholisiert gewesen zu sein. Zudem wisse er nicht mehr, wieso er den Nothammer überhaupt in seinen Besitz habe bringen wollen. Der Sachschaden im Innern des Postautos betrug 100 Franken.

Für den derzeit arbeitslosen Mann wird es aber nicht billig: Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sprach vor kurzem eine Geldstrafe gegen ihn aus. Die Verstösse: Gewalt und Drohung gegen Beamte, geringfügige Sachbeschädigung und Zuwiderhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz. 6000 Franken muss der Mann bezahlen, falls er in den nächsten drei Jahren erneut straffällig wird. Sofort bezahlen muss er eine Busse von 800 Franken und die Verfahrenskosten von 1800 Franken. (Landbote)