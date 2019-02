«Ohne Stimme stünde mein Leben kopf»

Herr Thurnheer, was, wenn Sie am Samstag ausfallen auf der Andelfinger Odeon-Bühne?

Beni Thurnheer: Sie meinen, weil ich heiser bin? So weit wird es nicht kommen, wir ziehen es durch, wenn auch im Sprechgesang. Bei der Vorstellung letzten Samstag war ich übler dran. Und in den letzten Tagen hat mich meine Stimme dann total verlassen. Das gab es noch nie.

Sie rappen ja tatsächlich im Musical zum berühmten Zürcher Café, Sie singen aber auch. Gäbe es zur Not Ersatz?

Nein, aber bis am Samstag bin ich fit. Und im Chörli bewege ich die Lippen, wenn es sein muss.

Tage ohne Stimme, das kennt man von Herrn Thurnheer nicht.

Jaja, Menschen mit Sinn fürs Klischee lachen da zu Recht. Dabei hab ich doch bloss ein gesundes Mitteilungsbedürfnis.

Hat es Ihnen Angst gemacht, dass Ihre Stimme versagt hat?

Sagen wir so. Ohne Stimme stünde meine Welt kopf. Privat wie beruflich. Es ist alles elend umständlich, wenn man sich nicht mündlich ausdrücken kann.

Sie nutzen Ihre Stimme derzeit, um das Publikum als Stammgast im Odeon durch die Jahrhunderte zu führen, indem Sie das jeweils aktuelle Geschehen kommentieren. Der Stammgast heisst demnach Thurnheer und spielt sich selbst?

Das kann man so sagen, ja. Eine andere Rolle beherrsche ich nicht. Ich bin ja schliesslich kein Schauspieler.

Sie sind derjenige, der samstags in der Fernsehshow «Benissimo» Glanz und Gloria auf die Schweizer Sofas brachte. Im Odeon treffen Sie auf Einstein und Mussolini, auf Dürrenmatt und Mata Hari und wer da alles an der Bar sass. In welchem Jahrhundert würden Sie gern verweilen?

Zu Beginn, da kommt es mir gemütlich vor. 1911 und die Jahre drauf.

Da spaziert etwa Wilhelm Furtwängler rein. Unterhalten Sie sich mit ihm bei Kaffee über Musik?

Natürlich. Ich will sofort wissen, wie er es schafft, die Menschen zu unterhalten.

Wie schaffen Sie es selbst?

Ich glaube, man muss immer sich selbst bleiben, sich nicht verbiegen.

Und was, wenn Mata Hari am Bistrotisch sitzt? Spionieren Sie sie aus?

Das ist etwas anderes. Mit ihr trinke ich natürlich Champagner. Sie soll wunderbar charmant und schön gewesen sein. Ohnehin hab ich da einen Wissensvorsprung, weil ich Paulo Coelhos Buch über sie gelesen habe.

Ist das Casinotheater das Odeon von Winterthur? Und Sie der Stammgast?

Ja. Und ja. Auch das.

Haben Sie den Samstag vom Fernsehen ins Theater verlegt?

Schon. Also hier im Casino bin ich alle zwei Wochen. Ich lache halt gern.

Apropos: Was sagen Sie zu Giacobbo/Müllers Nachfolge?

Alle brauchen ein Jahr, um anzukommen. Aber Elsener attestiere ich auf jeden Fall Talent.

Was langweilt Sie?

Belehrungen. Der erhobene Zeigefinger. Und Standing Ovations, aber dazu schreibe ich am Samstag meine Kolumne im «Landboten», ich werde hier nicht meine Pointe verraten.

Ein Künstler lebt doch vom Applaus, Sie etwa nicht?

Natürlich freue ich mich über Applaus. Aber meine Eitelkeit konnte ich zur Genüge ausleben.

Sie sagen, Sie seien heute uneitel?

Natürlich nicht. Das sagen die alle, sie seien uneitel. Aber ich sage Ihnen, alle sind eitel, die unterhalten wollen, vor der Kamera stehen, das ist auch Qualitätsanspruch.

Würden Sie selbst unter diesen veränderten Vorzeichen nochmals denselben Weg wählen?

Schwer zu sagen. Es gab damals ja nur den einen Sender, wenn man es dahin geschafft hatte, dann konnte man zu den interessanten Spielen, kam dahin, wohin man wollte. Heute ist das viel schwieriger.

Was kommt nach dem Odeon?

Es gäbe schon jetzt Anfragen für 1.-August-Ansprachen übernächstes Jahr, aber ich plane nicht weiter als sechs Monate. Es ist der Luxus der Pensionierten, nicht mehr so getrieben zu sein.

