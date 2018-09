Parkplatzfrage erst halbwegs gelöst

Die Parkplatzfrage ist nach wie vor nicht gelöst – so titelte der Landbote schon vor gut vier Jahren. Und letztes Jahr schrieb diese Zeitung: «Parkplatzfrage wird neu diskutiert». Es ging und geht dabei um die Frage, wo entlang der Thur zwischen Thalheim und Flaach es wie viele Parkplätze für Ausflügler geben soll.

Vor allem die sogenannten Hotspots der Erholung entlang des Flusses ziehen bei schönem Badewetter unzählige Menschen samt Autos an. Und weil es zu wenige Parkplätze gibt, ist das Wildparkieren seit vielen Jahren ein Problem. Verschärft wird das Problem durch schlechte oder schlicht fehlende ÖV-Verbindungen wie etwa ins Herzen der Thurauen oder an deren nördlichen Rand in Ellikon am Rhein (Bild).

1200 Parkplätze an der Thur

An der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) vom Mittwochabend in Andelfingen gab es eine Neuigkeit in Sachen Parkplätze entlang der Thur. Der ZPW gehören alle 24 Weinländer Gemeinden an, an der Versammlung nahmen 46 Delegierte teil.

Zwischen Thalheim und Flaach gebe es 1200 Parkplätze, sagte ZPW-Präsident Adrian Lacher. Doch einige davon lägen in Gebieten, «wo es dem Kanton nicht mehr passt». Gemeint sind damit vor allem die Thurauen, wo es heute noch Parkplätze mitten im Auengebiet gibt.

Für das Parkplatzproblem östlich von Andelfingen bis Thalheim habe man inzwischen Lösungen mit dem Kanton gefunden, nicht aber westlich davon – also zwischen Andelfingen und Flaach im Gebiet der Thurauen. Dort befinden sich auch die meisten Erholungshotspots.

Weil dort die vier Anrainergemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen, Flaach und Marthalen noch nicht mit dem Kanton einig wurden, ist das Projekt dort nun sistiert worden. Laut Lacher treffen sich die Verantwortlichen im Oktober wieder, um das «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» zu besprechen. Die Hauptarbeiten dazu sind für nächstes Jahr geplant. Die vier Thurauen-Gemeinden fordern eine Erschliessung des Gebiets mit Velo, Auto, Schiff und ÖV.

Sie wehren sich dagegen, dass Parkplätze aufgehoben werden, ohne für andere Verkehrsmittel zu sorgen. Denn ohne drohen noch mehr Wildparkierer.

Das meiste Geld für Planungen

Das ZPW-Budget für das Jahr 2019 hiessen die Delegierten der Gemeinden einstimmig gut. Knapp 180 000 Franken an Ausgaben plant der Weinländer Zweckverband ein, davon 140 000 Franken für diverse Planungsarbeiten. Für die Begleitung von Planungen Dritter, zum Beispiel für die Thurauen oder das Atomendlager, sind 27 000 Franken eingeplant.

Weitere 20 000 Franken sind reserviert, um die Gemeinden bei der Umsetzung der Arbeitsplatzgebiete zu unterstützen. Ein solches Gebiet soll es dereinst in Marthalen geben, das im Richtplan eingetragen ist, der voraussichtlich im Oktober vom Zürcher Regierungsrat festgesetzt wird.

Übrigens: Um die budgetierten Kosten der ZPW für 2019 zu decken, bezahlt jeder Weinländer Einwohner 5 Franken und 74 Rappen. (Der Landbote)