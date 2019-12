Patient wird genötigt bar zu zahlen, weil er bei der «falschen» Kasse ist

«Landbote»-Leser Peter K. (Name der Redaktion bekannt) glaubte nicht richtig zu hören. Eine Praxisassistentin der neuen Land-Permanence in Henggart forderte ihn auf, die soeben erfolgte Arzt-Konsultation bar zu bezahlen. Assura-Kunden könne man keine Rechnung stellen, habe es geheissen. Peter K. fand die Situation skurril: «Hätte ich nicht genügend Bargeld dabei gehabt oder meine Kartenlimite wäre erreicht gewesen, hätte ich die Arztpraxis nach der Konsultation nicht legal verlassen können.» Das sei doch absurd, ärgert sich der Patient. Viel lieber hätte er später zu Hause in aller Ruhe seine Rechnung durchsehen und überprüfen wollen. Obschon die Praxis seines Hausarztes per 2. September 2019 in die Land-Permanence AG übergegangen war, ging Peter K. nicht davon aus, dass sich an der Rechnungsstellung etwas ändern würde. «Früher stellte mir mein Hausarzt ganz normal Rechnung», erzählt er. Nun habe er aber von der Praxisassistentin erfahren müssen, dass ein externer Dienstleister die Rechnungen ausstelle. «Das macht er aber nur zuhanden der Krankenkassen.»

«Das ist wirklich irritierend»

Andreas Hablützel, Verwaltungsratspräsident und Gesamtleiter der Land-Permanence AG, zeigt Verständnis für die Verärgerung des Patienten. «Der Patient hat recht, wenn er sich darüber beschwert, dass er seine Rechnung vor Ort bezahlen muss. Das ist wirklich irritierend und einem langjährigen Hausarzt-Patienten gegenüber nicht angemessen.» Da aber ein paar wenige Krankenkassen, zu denen auch die Assura gehört, die direkte Abrechnung ablehnten, «haben wir, wie viele Permanencen, die Leistungen direkt in der Praxis eingezogen», sagt Hablützel. Man sei aber derzeit daran, dies anzupassen und eine Lösung zu finden, «die alle zufriedenstellt».

Klar ist: Immer mehr Ärzte rechnen heute direkt über die Krankenkasse ab. Umfragen zeigen, dass bei manchen Kassen bereits 50 bis 60 Prozent der Ärzte diese Abrechnungsform bevorzugen. Tendenz steigend. Und: Die Land-Permanence ist längst nicht die einzige Arztpraxis in der Region Winterthur, die von Patienten ganz bestimmter Krankenkassen eine Barzahlung verlangt. Auch die Kinder-Permanence in Winterthur, die Permanence beim Hauptbahnhof in Winterthur oder die Medix Notfallpraxis in Zürich handhaben dies beispielsweise so. Auch dort müssen Versicherte, die beispielsweise bei Assura, Sanagate sowie einzelner Kleinkassen versichert sind, die Behandlungskosten in der Regel bar oder mit der Karte bezahlen.

Es handelt sich um die Versicherer, mit welchen nicht elektronisch abgerechnet werden kann.Martin Spillmann, Ärztlicher Leiter Permanence Winterthur

«Es handelt sich um die Versicherer, mit welchen nicht elektronisch abgerechnet werden kann», erklärt Martin Spillmann, ärztlicher Leiter der Permanence Winterthur AG. «Es bezahlen allerdings nur die Patienten sofort, welche bei uns nicht hausärztlich betreut werden.» Man weise die Patienten zudem sowohl schriftlich als auch mündlich vor der Konsultation auf die direkte Bezahlung hin, sagt Spillmann. Wichtig zu erwähnen sei auch, «dass allen Patienten bei dringendem Abklärungs- und Behandlungsbedarf keine Leistung vorenthalten wird.» Will heissen: Im Notfall hat der Arzt immer eine Behandlungspflicht – unabhängig davon, ob der Patient die Behandlung bezahlen kann oder nicht.

Wahl der Kasse überprüfen

«Wir sind froh, wenn die breite Bevölkerung sich bewusst wird, dass sie bei der Wahl einer Günstigkasse unbedingt prüfen sollte, ob die Krankenkasse das direkte Abrechnen mit den Leistungserbringern anbietet oder nicht», sagt Katja Berlinger, Geschäftsführerin von Swiss Medi Kids, zu der auch die Kinderpermanence in Winterthur gehört. Aber was passiert, wenn ein Patient erst vor Ort erfährt, dass er bei der «falschen Kasse» ist und sich aber gleichzeitig ausser Stande sieht, die Behandlung sofort zu bezahlen? Kann man dann auch eine Rechnung verlangen? «Diese Möglichkeit gibt es, wenn wir jemanden sehr lange kennen und wir wissen, dass die Zahlungsmoral gut ist», sagt Berlinger.

Nicht patientenfreundlich

Der Krankenkassenverband Santésuisse weist darauf hin, dass die Zahlungsart der Behandlung im Krankenversicherungsgesetz nicht geregelt ist. «Jeder Arzt kann im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit frei entscheiden, ob er eine Rechnung schickt oder ob er direkt in seiner Praxis bezahlt werden möchte», sagt Mediensprecher Christophe Kaempf. Die Einforderung der Barzahlung sei deshalb zulässig. Aber: «Unserer Meinung nach ist das Bestehen auf einer Barzahlung nicht sehr patientenfreundlich. Es könnte dazu führen, dass Patienten, die eine Behandlung benötigen, deswegen auf einen Arztbesuch verzichten.» Auf der anderen Seite herrsche in der Schweiz die freie Arztwahl. «Wenn man als Patient unzufrieden ist mit der Dienstleistung des Arztes kann man zu einem anderen wechseln.»

Jeder Arzt kann im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit frei entscheiden, ob er eine Rechnung schickt oder ob er direkt in seiner Praxis bezahlt werden möchteChristophe Kaempf, Mediensprecher Santésuiss

Facharzt Daniel Tapernoux von der Schweizerischen Stiftung Patientenschutz erachtet es zudem als stossend, wenn Patienten erst vor Ort erfahren, dass sie ihre Behandlung bar bezahlen müssen, weil sie bei einer bestimmten Krankenkasse sind. «Es braucht mehr Information und Transparenz«, findet er. «Unserer Ansicht nach ist es dringend notwendig, dass Patienten zum Beispiel via Homepage der Arztpraxis erfahren oder anlässlich der telefonischen Anmeldung darauf aufmerksam gemacht werden, unter welchen Umständen sie die Rechnung vor Ort bezahlen müssen.»