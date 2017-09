Person verletzt sich bei Forstarbeiten

In einem Waldstück in der Nähe der Strasse Im Hard in Oberstammheim, hat sich am Dienstag, kurz vor Mittag ein Arbeitsunfall ereignet. Mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Helikopter sind vor Ort. Eine Person musste mit unbestimmten Verletzungen mit dem Hubschrauber geborgen und ins Spital gebracht werden, sagt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Genaueres kommuniziert die Polizei im Laufe des Nachmittags.

Nach dem Sturm im August sind im Waldstück noch immer Aufräumarbeiten im Gange und Bäume müssen teils gefällt werden. (far)