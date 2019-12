Rechtsstreit um Rundhaus könnte Gemeinde belasten

Auf der Rundhaus-Baustelle in Wildberg geht es nicht vorwärts. Dabei hatte das Bundesgericht schon im Juli 2018 entschieden, dass das Wohnhaus zurückgebaut werden muss. Statt der erlaubten 8,5 Meter war der Rohbau 9,14 Meter hoch geworden.

Der Wildberger Gemeinderat hat im Frühling 2019 die Pläne der Eigentümer für den Rückbau bewilligt, dies mit der Auflage, die Arbeiten innert vier Monaten zu erledigen. Nachbarn haben gegen die Rückbau-Pläne jedoch Rekurs eingelegt. Bevor dieses Verfahren nicht abgeschlossen ist, kann die Besitzerfamilie das Wohnhaus nicht in seinen rechtmässigen Zustand versetzen.

Das geht jedenfalls aus den Antworten des Gemeinderats auf eine Anfrage gemäss Gemeindegesetz hervor. Gemeindepräsident Dölf Conrad las sie an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend vor.

Wie viel kostet es Wildberg?

Die Fragestellerin wollte nebst dem aktuellen Stand des Verfahrens weiter wissen, ob für die Gemeinde Kosten enstehen könnten. Dölf Conrad bejahte dies: Wenn sich das Verfahren über eine oder mehrere Instanzen hinziehe, müsse die Gemeinde die nötige Rechtsvertretung vor den Gerichten bezahlen. Zudem trage Wildberg das Risiko, Gerichtsgebühren übernehmen zu müssen.

Zumindest theoretisch könnten weitere Kosten hinzukommen. Und zwar müsse die Gemeinde einspringen, falls die Bauherrschaft die nötige Verkleinerung des Gebäudes nicht selbst vornehmen könne. «Ersatzvornahme», heisst der juristische Begriff dazu. Das Gleiche gelte für den Fall, wenn die Bauherrschaft das Haus insgesamt nicht mehr fertigstellen könne.

Der Gemeinde stünde dann ein Rückgriffsrecht auf die Bauherrschaft zu, indem man das Grundpfand sichere, sagte Conrad weiter. Dennoch bestehe in einem solchen Fall ein erhebliches Risiko, dass es zu einem Ausfall komme, den die Gemeinde tragen müsse. Die Höhe solch möglicher Kosten könne man derzeit aber nicht abschätzen. Eine Frau fragte, ob der Baukran beim Haus zu diesem «Rösslispiel» dazugehöre, und ob dieser gesichert sei und bei einem Sturm nicht umfallen könne. «Der Kran gehört zur Baustelle», antwortete Gemeinderat Roger Bräker. Er dürfe dort bleiben, solange sie bestehe. Und ja, der Kran sei geprüft worden.

Budget und Ganoven

Rasch abgehandelt waren an der Gemeindeversammlung die Budgets der Politischen wie auch der Primarschulgemeinde. Die 39 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten diese mit gleichbleibendem Gesamtsteuerfuss von 127 Prozent sehr deutlich, Gegenstimmen waren keine auszumachen. Die beiden Finanzverantwortlichen blickten zuversichtlich in die Zukunft, wiesen aber auf grössere Investitionen hin, etwa auf die geplante Sanierung des roten Platzes.

Wer will für ein halbes Jahr in einem Pfarrhaus wohnen?

Die Reformierte Kirchgemeinde Wildberg sucht jemanden, der das alte Pfarrhaus mietet, ab sofort. Das Haus mit acht Zimmern ist für 2100 Franken monatlich zu haben. Zum herrschaftlichen Gebäude gehört ein grosser Garten und eine Garage. Der kleine Haken dabei: Ausgeschrieben ist das alte Pfarrhaus nur bis circa Ende Juni 2020. Denn die Kirchgemeinde hofft, dass bis dahin eine neue Pfarrerin oder ein Pfarrer einzieht. Frei geworden ist das Haus nach der Pensionierung von Pfarrer Theddy Probst im November.



Präsidentin Manuela Hugi machte an der Versammlung am Mittwoch auf das Angebot aufmerksam. Die fehlenden Mieteinnahmen könnten die Gemeinde belasten. Sie ist finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettet. «Die Kantonalkirche zahlt immer nur so viel Ausgleich, dass wir Ende Jahr knapp im Minus sind», sagte Hugi. Die Kirchgemeinde suche Freiwillige, die sich engagieren. Zudem werde die Kirchenpflege vermehrt mit Nachbarn zusammenarbeiten.(roh)

Gemeindepräsident Dölf Conrad nutzte die Zeit nach der Versammlung für einen eindringlichen Appell: Er warnte vor Trickdieben und Ganoven, die in der Region unterwegs seien. Im Wildberger Dorf Ehrikon habe sich kürzlich jemand als Polizist ausgegeben. Man soll daher grundsätzlich misstrauisch sein, wenn es klingle, und niemandem Geld geben, den man nicht kenne. «Die Polizei wird sie nie dazu auffordern, Geld abzuheben und irgendwo zu deponieren.»