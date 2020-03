Rund 400 Fische verendeten

Montag, 2. März, kurz vor 16 Uhr: Bei der Kantonspolizei geht die Meldung ein, dass auf einem Hof auf Gemeindegebiet von Buch am Irchel Gülle aus einer übervollen Jauchegrube ausläuft.

Der betroffene Landwirt hat den Vorfall selbst gemeldet. Er habe Gülle von einer kleineren Jauchegrube in die grössere umgepumpt und nicht bemerkt, als die grössere voll war, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Er sei ausser Hauses gewesen.

Kommandant Hanspeter Bruderer von der Feuerwehr Flaachtal rückt mit 12 Personen sofort aus. Erst als die Feuerwehrleute auf dem betroffenen Hof ankommen, realisieren sie, dass der Güllenunfall nicht erst gerade eben erst passiert ist, sondern die Gülle schon länger durch den Schacht ins Tobel fliesst.

Rund zwei Drittel verseucht

Die eine Hälfte des Trupps macht sich umgehend daran, den Ablaufschacht beim Hof abzudecken, um weiteren Schaden zu verhindern. Die anderen Feuerwehrleute klären mithilfe der Landkarte ab, wohin die Jauche läuft. Sie finden heraus: in den Tobelbach. Als sie dort ankommen und den Schaden eruieren, müssen sie feststellen: Schon rund zwei Drittel des Baches sind mit brauner Gülle verseucht. Und das hinunter bis nach Neftenbach.

Der Tobelbach legt von seinem Ursprung auf der Anhöhe in Buch am Irchel bis zur Töss ungefähr dreieinhalb Kilometer zurück. Die Gülle ist bis ins Waldstück zwischen dem Ortsmuseum und der Wartbadstrasse vorgestossen.

Bild: Madeleine Schoder

«Wir haben uns dort getroffen und entschieden, etwas weiter unten ein Becken einzurichten und die Gülle abzupumpen, sobald sie kommt», sagt Florian Färber, Kommandant der Feuerwehr Neftenbach, die mit 20 Leuten im Einsatz war. Sie hätten die braune Brühe dann regelrecht in Empfang nehmen und abpumpen können.

Gleichzeitig wurde die Feuerwehr von Pfungen mit vier Mann aufgeboten, um vor der Einmündung des Tobelbachs in die Töss eine zusätzliche Auffangstelle einzurichten. So konnten die Feuerwehren Flaachtal, Neftenbach und Pfungen schliesslich mit vereinten Kräften verhindern, dass die Jauche in die Töss gelangte.

Doch das Ausmass des Unglücks ist gross, wie die Kantonspolizei bestätigt: Etwa 25 000 Liter Gülle sind ausgetreten. Es wurden rund 400 tote Fische und Kleinlebewesen gezählt.

Grösster Vorfall

Der Vorfall gilt als Verstoss gegen das Gewässerschutzgesetz und als Offizialdelikt. Die Ermittlungen werden von der Polizei geführt und an die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland weitergeleitet. Von den Dimensionen her handelt sich um ein landwirtschaftliches Drama, wie es in einem Gewässer des Kantons Zürich in den letzten zehn Jahren so nicht vorgekommen ist.

230 Einsätze in zehn Jahren

Das belegen Zahlen des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Dieses zählte zwischen 2010 bis 2019 rund 230 Einsätze im Bereich Gewässerschutz. In rund 200 Fällen sind in kleineren Mengen Gülle ausgelaufen. Insgesamt wurden dabei rund 580 tote Fische verzeichnet.