SVP stellt diverse kritische Fragen zum Fusionsprojekt Region Andelfingen

Die geplante Fusion von sechs Weinländer Gemeinden und mehreren Schulgemeinden löst bei der örtlichen SVP keine Freude aus. In einem Brief stellt die Partei dem Projektteam diverse kritische Fragen zu zwölf verschiedenen Themen.

Am Ursprung steht die SVP Andelfingen. Auf ihre Initiative hätten sich die von einer Fusion betroffenen SVP-Ortssektionen in einem Ausschuss zusammengefunden, um die Ergebnisse und die Folgen des Projekts «aktiv und konstruktiv» zu begleiten, heisst es in der Mitteilung. Der Ausschuss werde danach den Parteimitgliedern die Vor- und Nachteile einer Fusion erläutern und an Versammlungen die Parolen festlegen.

Schon Anfang Jahr torpedierte die SVP Andelfingen das Fusionsprojekt. Damals äusserte die Partei harsche Kritik am Fusionsprojekt und listete Kontra-Argumente auf. Sie befürchtete etwa, dass Bewährtes zerstört werde oder es mehr Kriminalität und Vandalismus geben könnte.

Ist Fusion miliztauglich?

In der aktuellen Mitteilung ist der Ton freundlich. Die Partei bedankt sich explizit bei den Projektorganisatoren. Die Fragen bleiben aber kritisch. So will die Partei unter anderem wissen, ob die künftigen Pensen der Gemeinderäte miliztauglich wären? Oder sie fragt, wie man bei einer Fusion die Nähe von Verwaltungsgebäuden zur immer älter werdenden Bevölkerung gewährleisten wolle? Und: «Über welche Finanzkompetenz verfügt die Fusionsgruppe?» (roh)