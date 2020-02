Seine Weine heissen Grimbart, Ruprecht oder Adelheid

Er ist nicht einfach «bio» oder «dynamisch». Der Wein von Stephan Herter ist pure Natur. «Terroir» nennt er das. Die Bezeichnung meint, dass der Charakter eines Weins durch das Zusammenspiel von Klima, Geologie, Topografie und Bodenbeschaffenheit beeinflusst ist. Er arbeite mit, nicht gegen die Natur, sagt Stephan Herter.

Seine Weine reifen ohne Chemie. Der Weinbauer aus Hettlingen verwendet nur handgemachte, organische Tinkturen, so zum Beispiel Kaltauszüge aus Brennnessel oder Hanftee, wie er sagt. Auf Pflanzenschutzmittel verzichtet er. «Meine Reben sind so resistent, dass sie ohne auskommen.» Ihre Widerstandsfähigkeit beziehen sie zum Beispiel von gemahlenem Steinmehl auf ihren Blättern. Daneben verwendet Stephan Herter kleine Mengen anorganischer Spritzmittel, die etwa Kupfer und Schwefel enthalten.

Der 40-jährige Winzer wird im April erst seinen neunten Jahrgang in die Flaschen füllen. Sein Weinbaubetrieb in Hettlingen, zu dem ein Mitarbeitender und ein Auszubildender gehören, ist noch jung. «Ich muss auf nichts Bestehendes Rücksicht nehmen», sagt der gebürtige Stammertaler, der am Nussbaumersee, in der gleichen Ortschaft wie Winzerkollegin Nadine Saxer, aufgewachsen ist.

Heute lebt er mit seiner Familie in einem Bauernhaus in Hettlingen im Ruchriet. Seine Familie, das sind seine Frau, Jane Wakefield, die er kennen lernte, als sie noch die Musikfestwochen in Winterthur leitete, und seine beiden Kinder im Alter von vier und sieben Jahren. «Ich bin mit Musik stark verbunden», sagt der Winzer.

Von Scheune zu Weinkeller

Seinen Wein stellt Stephan Herter in der ehemaligen Scheune seines Bauernhauses her. Diese hat er nach und nach zum Weinkeller ausgebaut. Der edle Tropfen aus Hettlingen schaffte es schon nach kurzer Zeit in die Top 100 «der schönsten Weine der Schweiz», einem Ranking der «Schweizerischen Weinzeitung».

Eine Auswahl von Stephan Herters «Wein-Zoo». Bild: mas

Seine Reben stehen grösstenteils in Neftenbach und teils auf Winterthurer Stadtgebiet. Insgesamt 3,5 Hektaren hat er am Taggenberg, auf dem Ödenhof und am Chlimberg. Stephan Herter gibt seinen Weinen Namen von Fabeltieren. Sie sind etwa nach Grimbart, dem Dachs, Schafsbock Ruprecht oder Adelheid, der Schnattergans, benannt. «Auf die Idee kam ich dank meiner Liebe zum geschriebenen Wort», sagt der Goethe-Fan. So schliesse sich für ihn der Kreislauf von Mensch, Pflanze und Tier.

Der Naturwein Ruprecht ist sein Steckenpferd. Der Pinot noir ist 20 Monate im Holzfass ausgebaut und wird unfiltriert in die Flasche gefüllt. Fernsehmoderator Sven Epiney zeigte sich im Herbst 2018 in einer Fernsehsendung über Herters «Wein aus der dopingfreien Zone» positiv überrascht. «Er ist sehr rund und ausgewogen», sagte er. Epiney befasst sich in der Reihe «heute und hier» zusammen mit Umweltexpertin Gabriele Müller-Ferch mit nachhaltigen Projekten.

Vom Koch zum Winzer

Ursprünglich hat der Stammertaler Koch gelernt. In der Gastrobranche sei er natürlich mit dem Wein in Kontakt gekommen. Später hat er das Fach gewechselt. «Ich war lange Zeit im Weinhandel tätig, unter anderem im Baur au Lac und später als Winzer bei Michael Broger.» Schliesslich absolvierte der neugierige Weinländer die Ausbildung zum Winzer und liess sich in Weinsensorik ausbilden.

Herter lernte sein Handwerk in diversen Stages, «auch bei Spitzenwinzern im Burgund und im Rheingau». Er kam überhaupt in der Welt herum, war auch einmal Fischer in den schottischen Highlands. «Von dort habe ich meine Affinität zu Destillaten.»

Medien zeigen Interesse

In seiner Zeit als Koch und Weinhändler wie auch als Referent für Bioweinbau knüpfte Herter viele Kontakte, auch zu Journalisten. So war für ihn der Weg zu Auftritten im Schweizer Fernsehen und bei «Blick online» als Videokolumnist nicht mehr weit. Dass aber Magazine wie «Vinum» oder «Falstaff» an ihm und seinen Weinen immer wieder Interesse zeigen, kommt ganz einfach daher, dass Stephan Herter als Winzer im Spitzenbereich angekommen ist.