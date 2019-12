Sek erhält neuen Hartplatz, Primar ein Sekretariat

Aufgefallen

Wenn die Kuh kalbert

Zwischen der Versammlung der Sekundarschulgemeinde und jener der Politischen Gemeinde ging ein Behördenmitglied verlustig. Allerdings nur temporär; pünktlich zur Primarschulgemeindeversammlung kam der Gemeinderat zurück in den Saal. Wie kams? Truttikon liegt eindeutig auf dem Land. Und Land will bewirtschaftet werden – von Landwirten. Die Landwirtschaft wiederum, insbesondere wenn sie mit Tieren verbunden ist, hält sich selten bis gar nie an Termine. Wohl ist eine Kuh theoretisch rund neun Monate trächtig, praktisch terminiert sie die Geburt ihres Kalbs aber nicht. Und beginnt die Trächtigkeit (rund) neun Monate vor der Gemeindeversammlung, kann es sein, dass die Kuh genau dann kalbert. Und kalbert die Kuh, ist der Landwirt vor Ort – Gemeindeversammlung hin oder her.



Der Behördentisch bei der Versammlung der Politischen Gemeinde war wegen der Ferienabwesenheit eines Gemeinderats und eben wegen der Abwesenheit aus landwirtschaftlich aktuellen Gründen eines zweiten deshalb leerer als gewöhnlich. Da aber auch das Stimmvolk in Truttikon und damit unbestreitbar auf dem Land lebt, äusserte sich dazu (ausser mit einem leisen oder stillen Lachen da und dort) niemand. (ewa)