Strassensperre wegen Wasserleitung

Unter der Hauptstrasse durch Flaach liegt eine Wasserleitung, die über 100 Jahre alt ist. Rohrbrüche begannen sich zu häufen, sodass die Gemeindeversammlung 2016 Massnahmen beschloss. Die Leitung zwischen dem Wesenplatz und der Bergstrasse beim Restaurant Sternen wurde letzten Sommer er setzt. Jetzt folgen die Bauarbeiten im zweiten Abschnitt zwischen Wesenplatz und Mühlibergstrasse.Dazu muss die Oberdorfstrasse in den kommenden Wochen zeitweise ganz gesperrt werden, wie die Gemeinde mitteilt. In der ersten Etappe, die am 14. Mai beginnen soll, wird der Verkehr einseitig mittels Lichtsignalanlage geführt. In der zweiten Etappe vom 18. Juni bis am 27. Juli werden die neue Wasserleitung verlegt und Reparaturarbeiten ausgeführt. Dann ist es gemäss Mitteilung «unumgänglich», dass die Gemeinde die Strasse für sämtlichen Verkehr komplett sperrt. Der Durchgangsverkehr wird über Andelfingen geleitet.

Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen: Die Postauto-Haltestellen «Post», «Unterdorf» und «Altersheim» werden während der Vollsperrung nicht bedient. Beim Restaurant Sternen wird eine Ersatzhaltestelle in beide Richtungen eingerichtet.

Letzte Etappe folgt 2019

Für den Ersatz der Wasserleitung muss die Hauptleitung ausser Betrieb genommen werden. Auf Wasser verzichten muss während der Bauphase aber trotzdem niemand: Die an der Hauptleitung angeschlossenen Liegenschaften werden vorgängig an ein Provisorium angeschlossen.

Die letzte Etappe der Sanierung folgt 2019 bis zur Strasse Im Schuder. (Landbote)