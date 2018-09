Tagelang von Hand Randen rüsten

«Un poco más!», ruft Jorge Vàsquez, weil er gerade keine Rande bearbeiten kann. «Ein bisschen mehr!». Und schon rollt auf dem Förderband der nächste Haufen mit erdigen Knollen an. Es eilt. 100 Kisten mit je 500 Kilogramm Randen warten in der Scheune. Ende Woche müssen sie ausgeliefert werden.

Neben Jorge Vàsquez und seiner Frau Beatrice Peter rüsten auf dem Hof in Wildensbuch drei weitere Mitarbeiter zehn Stunden am Tag. Sie entfernen das Kraut und die Wurzeln der Randen; sortieren sie.



«Dieses Jahr kommt alles zusammen»



Die schönsten Exemplare landen später in den Gemüseabteilungen der Detailhändler. Die runzligen presst Biotta zu Saft. Und die kleinsten essen die hofeigenen Engadiner Bergschafe.

«Dieses Jahr kommt alles zusammen», sagt Beatrice Peter. Wegen des heissen Sommers seien Gemüse und Früchte zwei Wochen früher reif als sonst. Das bedeutet: Parallel zu den Randen müssen auf dem Grüthof auch die Äpfel geernet werden. Und daneben stehen noch Alltagspflichten an – zum Beispiel das Stempeln der Eier von rund 2400 Hühnern.

Keine abgehobene Arbeit

Der Moldawier Eugeniu Sirbu hievt bereits die nächste Kiste voller Randen zum Förderband, muss fast gezwungen werden, eine Pause zu machen. Doch bald sitzen alle fünf auf Holzblöcken im Kreis und essen Linzertorte. Jorge Vàsquez Brillengläser beschlagen wegen des dampfenden Schwarztees.

«Täglich Pendeln und in den Computer schauen - das war nichts für mich.»



Der Peruaner lernte seine Frau am Rheinfall kennen. Sie jobbte nach der Matura im Restaurant, er besuchte die Schweiz und verliebte sich. Der studierte Ökonom fand eine Stelle in Basel, pendelte täglich und schaute viel in den Computer. «Das war nichts für mich», sagt Jorge Vàsquez.

Trotzdem überlegten beide lange, ob sie den Hof von Beatrice Peters Eltern übernehmen wollen. An einem schönen Ort leben, sein eigener Chef sein, den Tagesrhytmus selber gestalten – das hätte schliesslich den Ausschlag gegeben.

Es gibt aber auch Schattenseiten. Auf dem Hof steht ein Wegweiser mit Ferienzielen: Honolulu 12327 Kilometer, Tokio 9557 in der entgegengesetzen Richtung. Diese Destinationen zu besuchen, bleibt für die Eltern und ihre zwei Töchter ein Traum. «Höchstens für eine Woche im Jahr sind wir nicht auf dem Hof», sagt Beatrice Peter. Und schon schwärmt sie wieder vom Leben hier: «Wir haben hier mit der Basis zu tun. Mit Erde und Pflanzen; nichts Abgehobenes».

Neue Sorten anpflanzen

Klar war für sie beide, dass sie den Hof biologisch führen wollen. «Auch mein Vater hat das Spritzen gehasst, doch er dachte, dass es notwendig ist», sagt Beatrice Peter. Sie beweist das Gegenteil.

«In Peru gibt es nach der Ernte eine Kiste Bier und einen geschlachteten Truthahn»



Wenn die Randen Ende Woche fertig gerüstet sind, bringen sie Jorge Vàsquez und Beatrice Peter nach Stammheim zu einem Bio-Zwischenhändler, der diese dann wiederum an die grossen Lebensmittelketten verkauft.

Feiern werden die beiden das nicht, höchstens etwas Spezielles essen. «Das vermisse ich», sagt Jorge Vàsquez. «In Peru gibt es nach der Ernte eine Kiste Bier und einen geschlachteten Truthahn». Hier stehen bereits die nächsten Pflichten an.

Dort, wo dieses Jahr die Randen geerntet wurden, wächst nächsten Frühling Knoblauch. Die Felder auf dem Biohof werden im Acht-Jahresrhytmus bepflanzt, um Krankheiten zu vermeiden. Zudem sähen die Landwirte Gründünger, also Pflanzen, die Nährstoffe im Boden binden.

Immer wieder expertimentieren sie auch mit neuen Gemüsesorten wie Linsen und Süsskartoffeln. «Wir versuchen anzupflanzen, was andere nicht haben», sagt Beatrice Peter. Welches «neue» Gemüse wächst nächstes Jahr auf dem Grüthof? Jorge Vàsquez will es nicht verraten.

(Der Landbote)