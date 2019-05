Thur führt Hochwasser

In Halden (TG) führt die Thur leichtes Hochwasser. In der Nacht wurde darum ein erster Alarm ausgelöst, die Wassermassen stiegen bis 6 Uhr morgens weiter an. Nun hat sich die Situation etwas beruhigt, auch wenn die noch immer zu viel Wasser gemessen wird.

Bei der Messstation Halden (TG) führt die Thur leichtes Hochwasser. Grafik: hochwasser.zh.ch

Nun hat das Hochwasser auch Andelfingen erreicht. Auch bei der Messstation Andelfigen führt die Thur leichtes Hochwasser. Grafik: hochwasser.zh.ch

Grund für das viele Wasser ist der Dauerregen im Einzugsgebiet der Thur.

50 bis 80 mm Niederschlag im Einzugsgebiet innerhalb von 48 Stunden lässt die #Thur anschwellen - rund 600 Kubikmeter pro Sekunde laut @bafuCH. ^gf

??????????????? https://t.co/wNP26BhpPK — SRF Meteo (@srfmeteo) May 21, 2019

Aktuelle Messwerte gibt es hier. (gvb)