Töfffahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Traktor ist am Dienstagmorgen in Flaach der Töfffahrer schwer verletzt worden.

Kurz nach 6.30 Uhr fuhr der 44-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Flaach herkommend auf der Ellikerstrasse Richtung Ellikon am Rhein hinter einem Traktor her und setzte zu einem Überholmanöver an. Als der 19-jährige Traktorfahrer gleichzeitig nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Dabei zog sich der Motorradlenker schwere Bein- und Armverletzungen zu. Er wurde nach der Erstbetreuung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. (far)