Und plötzlich tauchte ein neues Traktandum auf

Die Politische Gemeinde, die Primarschulgemeinde und die reformierte Kirchgemeinde Marthalen haben am Donnerstagabend ihre Versammlungen abgehalten. Die 59, 51 respektive 30 anwesenden Stimmberechtigten hiessen alle sechs traktandierten Geschäfte ohne eine einzige Gegenstimme gut.

Alle drei Gemeinden behalten für 2020 ihre Steuerfüsse gegenüber 2019 bei. Doch weil die Sekundarschulgemeinde Kreis Marthalen ihren Steuerfuss um vier Punkte reduziert, sinkt der Marthaler Gesamtsteuerfuss von 113 auf 109 Prozent.

Geschäft zurückgestellt

Doch plötzlich tauchte an der Versammlung der Primarschulgemeinde Marthalen ein weiteres, siebtes Traktandum auf. Es ging um eine Investition in die Mehrzweckhalle, in der die Vorhänge, eine Trennwand, Tische und Stühle für insgesamt 162000 Franken ersetzt werden sollen. Das Eigenartige: Dieses Geschäft war gar nicht auf der Einladung aufgeführt.

Schulpflegepräsident Thomas Hausheer liess trotzdem über den Kredit abstimmen, der auch angenommen wurde. Doch dann intervenierte die ehemalige, langjährige Gemeinderätin Inge Stutz: «Das ist gesetzlich nicht zulässig», sagte sie. Er werde es abklären, antwortete Hausheer bloss. Stutz genügte das nicht und stellte einen Antrag, das Geschäft zurückzustellen – und so geschah es dann auch.