Unter Dampf gemächlich unterwegs

An einem Julitag am Rhein bei Ellikon – am Rhein? Was da gemächlich den Fluss hochfährt, erinnert eher an eine Szene auf dem Mississippi. Ein Schaufelraddampfer en miniature. Eine zierliche Dampfsäule kräuselt sich in die Luft, und ein leises Stampfen ist zu hören.

Der umgebaute Weidling, das typische flache Boot des Rheins, gehört Christian von Burg. Der gebürtige Neuhauser und ETH-Ingenieur ist in Winterthur kein Unbekannter. So war er von 1996 bis 2011 Direktor von Stadtwerk. Angesprochen auf die schwierige Situation bei Stadtwerk meint er nur trocken: «Vielleicht hat man vor lauter Begeisterung über die Ökologie die Ökonomie vernachlässigt.»

Von Burg hat einen weiteren Bezug zur Eulachstadt. So war seine Grossmutter Winterthurerin. Seit 2011 wohnt der heute 69-Jährige wieder in Neuhausen – mit Blick auf den Rheinfall. Wenn von Burg – «ich bin nicht adlig» – von seinem Boot erzählt, ist die Leidenschaft nahezu greifbar. Und zu sehen ist sie an den vielen Details an seinem Gefährt. Die Rohre für den Dampf sind akkurat, ja liebevoll gebogen. Da sind auch Joghurtgläser eingebaut, und ein kleiner Kochtopf schützt die Kaminöffnung vor Regen.

«Ich habe Maschinen einfach gern», sagt von Burg über seine Motivation, den kleinen Raddampfer zu bauen. «Seit ich Kind bin, habe ich den Grossteil meiner Freizeit in der Werkstatt im Keller verbracht.» Schon dazumal baute er Schiffchen mit kleinen Dampfmaschinen, die er dann im Engeweiher oberhalb von Schaffhausen fahren liess. Und schon immer war er in der Familie der Handwerker, wenn es etwas zu reparieren gab.

In seinem Beruf arbeitete er nie als klassischer Maschineningenieur, sondern im Bereich der Betriebsorganisation. Daher wollte er am Wochenende «nur noch schrauben», etwas mit den Händen tun. Und als er beruflich noch sehr stark eingebunden war, war das Bauen am Boot eine grosse Entspannung. «Da gab es nichts Schöneres, als an einem frühen Samstagmorgen im Novembernebel mutterseelenallein auf den See oder den Fluss hinauszufahren.» Und dann, kurz vor Mittag, brennt sich die Sonne durch den Nebel hindurch und man hört nur die Wasservögel. Damals war das für ihn ein «willkommener Kontrapunkt zur Hektik».

Ursprünglich wollte von Burg einen festen Anlegeplatz für sein Boot im Wasser, vergeblich. Dann, «der Not gehorchend», tat er es auf den Anhänger. «Heute will ich es nicht mehr anders haben», sagt der Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen. Denn so kann er in verschiedenen Flüssen und Seen unterwegs sein – ob im Untersee, Zürichsee, Zugersee, Walensee, Murten- und Bielersee, Neuenburgersee oder auf Aare und Rhein. Doch am liebsten ist er auf Kanälen in Frankreich unterwegs – eine Attraktion für Touristen und Einheimische. «Da gibt es wahrscheinlich eine Million Fotos von meinem Boot.»

Anfang der 1990er-Jahre begann von Burg, Pläne für seinen kleinen Schaufelraddampfer zu zeichnen. Doch gebaut hat er ihn dann aus dem Kopf. Je ein Jahr benötigte er für den Dampfkessel, die Dampfmaschine, den Zusammenbau «und ein Jahr, bis alles funktioniert hat». Er hat drei Jahre lang am Trockenen am Boot gebaut, «und daher nie gewusst, ob es wirklich funktioniert». Und das Boot ist kein Bausatz aus vorgefertigten Teilen. «Ich habe alles handelsübliche Teile aus dem Baumarkt verwendet.»

So sind etwa die Filtergläser einfache Joghurtgläser oder die Rückschlagventile schlichte Wasserhähne. Und die Wärmetauscher im Kessel sind gängige Radiatoren, also Heizkörper wie in Wohnungen. Das Herz der Dampfmaschine ist ein gekaufter Druckluftzylinder. Einfeuern tut von Burg mit Steinkohle oder Holz aus dem eigenen Stück Wald. Und kommt das Boot zum Stillstand, kann er die Glut gleich für den Grill gebrauchen.

Der kleine Dampfer hat nur zwei Pferdestärken (PS). Vor etwa drei Jahren nahm er im Bodensee an einem Rennen des deutschen Dampfbootvereins teil, in dem er Mitglied ist. «Ich war der Letzte», sagt er mit einem Lachen. Wenn alles gut läuft, auf dem See ohne Strömung, ist von Burg mit seinem Boot etwa so schnell unterwegs wie ein Wanderer. Das für den Dampf benötigte Wasser wird direkt aus dem Fahrwasser über die Umdrehung des Schaufelrades in den Dampfkessel gepumpt.

Doch bei aller Liebe zu seinem selbst gebauten Boot: «Ich bin kein Nostalgiker.» Er hängt also nicht an der alten Dampfzeit, «ich bin ein moderner Mensch». Er hat einfach Feuer, Wasser, Maschinen und deren Geräusche und Gerüche gerne. «Die Bezeichnungen Nostalgiker und Modellbauer verbitte ich mir.»

Von Burg ist auch kein Grüner. Er sei durch und durch ein Bürgerlicher freisinniger Richtung, sagt er. Aber vom Denken her sei er eigentlich ein Marxist. «Weil Marx einfach die besten gesellschaftlichen Erklärungsmodelle hat.» Und von Burg ist Präsident von Aves, der Aktion für eine vernünftige Energiepolitik Schweiz. Diese ist unter anderem für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke.

Nach dem Studium an der ETH machte von Burg ein einjähriges, interdisziplinäres Zusatzstudium mit dem Titel «Die Probleme der Entwicklungsländer». Danach erhielt er einen Praktikumsplatz in Kolumbien. Später arbeitete er in der Unternehmensberatung. Und dann begann er seine Karriere beim Schaffhauser Unternehmen Georg Fischer.

Für von Burg gibt es noch zwei Orte, wo er mit seinem Schaufelraddampfer gerne hin möchte. Zum einen auf die Loire, was nächsten Sommer klappen sollte. Die zweite Wunschfahrt ist schwieriger. Sie führt vom Lago Maggiore über den Kanal Naviglio Grande nach Mailand und weiter über den Po bis zur Adria – aber nicht weiter. «Ich kann nicht auf Salzwasser fahren.» Und auch der Naviglio ist nicht durchgehend befahrbar. «Vielleicht muss ich die Strecke zuerst mit dem Auto abfahren.»

(Der Landbote)