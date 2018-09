Videoüberwachung soll ermöglicht werden

Um die ordentliche Budget­gemeindeversammlung vom Dezember nicht zu überfrachten, findet in Truttikon in einer Woche eine ausserordentliche Versammlung statt. Dabei werden die neuen Gemeindeordnungen der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde Truttikon vorberaten respektive vorgestellt. Darüber stimmen die Truttiker dann am 25. November an der Urne ab.

An der Versammlung nächsten Donnerstag stimmt der Truttiker Souverän zudem über die neue Polizeiverordnung und über den Ersatz der Trefferanzeige in der Schiessanlage ab.

Kompetenzen bleiben gleich

Wie in den allermeisten Gemeinden basieren auch die neuen Truttiker Gemeindeordnungen auf einer Mustervorlage des Kantons. Auslöser der Anpassungen ist das neue Gemeindegesetz. Die neuen Ordnungen sollen am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Neu darf der Gemeinderat einzelne Aufgaben an Verwaltungsangestellte zur selbstständigen Erledigung delegieren. Seine Finanzkompetenzen sind gegenüber der alten Gemeindeordnung nicht geändert worden. In anderenGemeinden der Region führten Erhöhungen ebendieser Kompetenzen teils zu Diskussionen. Das neue Gemeindegesetz verlangt, dass der Beitritt einer Gemeinde zu Zweckverbänden oder ähnlichen interkommunalen Organisationen neu nicht mehr an einer Gemeindeversammlung beschlossen werden darf. Stattdessen ist künftig eine Urnenabstimmung nötig. Ebenfalls müssen Behördenmitglieder neu ihre Interessenbindungen offenlegen.

Bestimmung gegen Littering

Erneuert werden soll auch die Truttiker Polizeiverordnung aus dem Jahr 1984. Überall dort, wo es bereits übergeordnetes Recht gibt, verzichtet das kommunale Regelwerk auf Vorschriften. Während die alte Verordnung noch 77 Artikel hatte, soll die neue daher nur noch deren 35 haben. Zusätzlich wurden die Bestimmungen in den Nachbargemeinden miteinbezogen, «sodass in Truttikon in etwa das Gleiche gilt wie in der näheren Umgebung», wie es im beleuchtenden Bericht zur Abstimmungsvorlage heisst.

Neu in die Truttiker Polizeiverordnung aufgenommen werden soll die Möglichkeit von Videoüberwachungen. Diese Option haben die meisten Gemeinden in der Region in die neuen Verordnungen integriert. Neu ist auch die Bewilligungspflicht zum Campieren und Nächtigen auf öffentlichem Grund. Auch diese Bestimmung gibt es in vielen anderen Gemeinden seit kurzem. Und schliesslich ist in der Truttiker Polizeiverordnung das Verbot neu, Hauskehricht in öffentlichen Abfallkörben zu entsorgen – in Klammern dazu benutzt der Bericht den Begriff Littering.

Engagement fürs Dorf

Die Trefferanzeige für die Schiessanlage Riet soll für gut 92 000 Franken saniert werden. Die Schliessung der Truttiker Anlage und deren Verlegung nach Ossingen oder Trüllikon lehnt der Gemeinderat ab. Der Militärschützenverein Truttikon (MSV) sei einer der wenigen aktiven Vereine in der Gemeinde. Würde der Schiessbetrieb aufgegeben, «verlöre die Gemeinde einen weiteren Verein, der sich für das Dorfleben engagiert». (Landbote)