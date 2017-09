Von der anderen Seite des Rheinfalls

Wer mit Touristen Geld verdienen will, muss erst dafür sorgen, dass sie Durst haben, dann Hunger und ihnen, wenn sie müde vom Erlebten sind, ein Hotelbett anbieten. So beschreibt Thomas Burkhardt die Aufgabe, die er und Thomas Mändli sich am Rheinfall gestellt haben. Nördlich des Rheinfalls, um präzise zu sein.Die Verweildauer der 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher am grössten Wasserfall Europas zu steigern, das haben sich schon viele Organisationen vorgenommen. Sie haben stapelweise Papiere fabriziert, auf Schaffhauser wie auf Zürcher Seite. Einem Erfolg stand stets dasselbe Hindernis im Weg, der Rhein. Vom Fluss getrennt, haben sich die Nachbarkantone bisher nicht auf eine gemeinsame Vermarktung, geschweige denn auf einen gemeinsamen Betrieb des einmaligen Tou­ri­sten­mag­ne­ten einigen können.

«Wir arbeiten mit jedem zusammen, der den Rheinfall voran bringen will.»



Thomas Burkhardt,

Rheinfall Betriebs AG

Im Restaurant Park am Rheinfall streckt Burkhardt seine Hand aus in Richtung Schloss Laufen. «Wir arbeiten mit jedem zusammen, der Willens ist, den Rheinfall als Destination vorwärts zu bringen», sagt er. Das sei aus Schaffhausen so oder ähnlich schon x-fach nach Zürich signalisiert worden. Der Immobilienbewirtschafter Burkhardt und Mändli, dessen Familie seit Generationen die Schiffe durchs Rheinfallbecken und zur Insel steuert, sind sich sicher: Gemeinsam mit Zürich würde es gelingen, rund um den Rheinfall ein Angebot aufzubauen und zu vermarkten, bei dem die Gäste müde werden und für eine Nacht in der Region bleiben.

Keinen Frankenaus den Parkiergebühren

Auf der Schaffhauser Seite hat der Kanton den Betrieb des Rheinfalls in eine Hand gelegt, so wie das die Zürcher für die Zeit nach 2020 vorhaben. Auftragnehmer ist die Rheinfall Betriebs AG, in deren Verwaltungsrat Mändli und Burkhardt sitzen. Beide sind Neuhauser und haben den tosenden Wasserfall vor Augen und Ohren, seit sie Kinder waren. Seit Anfang 2015 nun führen sie die Schaffhauser Hälfte des Wasserfalls auf der Basis eines Konzepts, das ihnen weitgehende unternehmerische Freiheiten lässt. Der Kanton hat ihnen gewisse Vorgaben gemacht und einige Bauten müssen noch saniert werden. Ansonsten aber hängt die Zukunft der Rheinfall AG ab von den Erträgen der drei Restaurants, dem Pachtzins des Bootsbetriebs und von den Einnahmen aus Veranstaltungen und noch nicht realisierten neuen Attraktionen.

Das erste Jahr war schwierig für das neue Unternehmen. Daraus machen Burkhardt und Mändli keinen Hehl. Intern kam es zu Querelen, die mit dem Ausstieg des vierten Mitgründers endeten. Bei allem Interesse an einer besseren Kooperation mit der Zürcher Seite spekuliere die Rheinfall AG denn auch keinesfalls darauf, den Betrieb auf Zürcher Seite zu übernehmen, beteuert Burkhardt. Im Gegenteil: «Wir müssen zuerst unseren Teil des Kuchens verdauen».

Zu schaffen machen dem Unternehmen unter anderem die auf der Schaffhauser Seite eingeführten Parkiergebühren von 5 Franken für die erste Stunde. «Es gibt Kunden, die früher jeden Tag mit dem Bus zu uns kamen. Die fahren jetzt zum Schloss Laufen», sagt Mändli. Dort sind die Parkplätze nach wie vor gratis. Von den 2 Millionen Franken Einnahmen aus den Parkiergebühren sieht die Rheinfall AG nichts. Das Geld fliesst in die Kasse des Kanton Schaffhausen, der finanziell deutlich schwächer dasteht als sein Nachbar Zürich.

Die Millionendes Kantons Zürich

Sichtbar wird die unterschiedliche Finanzkraft beim neuesten Projekt Zürichs für das Schloss Laufen. Alleine die Ausgaben für die Sanierung von Restaurant und Selbstbedienung werden auf 10 Millionen Franken geschätzt, weitere hohe Ausgaben sind für die Instandsetzung der anderen Gebäudeteile des «Zürcher Kulturerbes» Schloss Laufen zu erwarten. Die Bauvorbereitungen sollen 2020 beginnen, Zürich hat den bisherigen Betreibern von Gastronomie und Jugendherberge schon gekündigt. Wie auf Schaffhauser Seite soll künftig der Betrieb von Schloss Laufen in eine einzige Hand gegeben werden. Die bisherige Gastronomie-Pächterin SV Group dürfe sich dann gerne wieder bewerben, teilte die Zürcher Baudirektion der «Andelfinger Zeitung» mit.

Zuletzt hatte Zürich vor sieben Jahren im Schloss Laufen für Neubauten, einen Lift und die Weg­e sowie ein Museum 13,6 Millionen Franken ausgegeben. In der Folge stieg die Zahl der 5 Franken Eintritt zahlenden Besucher um 50 000 auf 416 000 jährlich an, doch zufrieden ist Zürich damit nicht. Es liege Potenzial brach, meinte der Kantonsrat und überwies ein Postulat des Feuerthalers Markus Späth (SP), das zum neuen Ausbauprojekt einen Kreditbeschluss verlangt, die Einführung von Parkiergebühren und unter anderem auch die Erweiterung des Ticketsystems über den Rhein hinweg («Landbote vom 5. September).

«Den Rheinfall sehen wir als Ganzes.»



Thomas Mändli

Rheinfall Betriebs AG

Eins und eins könnte am Rheinfall mehr als zwei ergeben, sind die Neuhauser Burkhardt und Mändli überzeugt. Sie stellen sich vor, was sich mit den Zürcher Millionen alles realisieren liesse. «Gäbe uns der Kanton Zürich zehn Prozent der Summe, die er investiert, dann wären ein paar Sachen gemacht», sagt Burkhardt. Zum Beispiel eine virtuelle Schifffahrt durchs Rheinfallbecken zur Zeit, als hier noch Dinosaurier schwammen. Für diese Vision erarbeiten sie gerade eine Machbarkeitsstudie. Oder den bestehenden Rundweg besser ausschildern, der vom Schloss Laufen rheinabwärts führt, über die Nohler Brücke, dem Schaffhauser Ufer wieder aufwärts und zurück über die Eisenbahnbrücke nach Laufen. Heute weisen sehr viele Wegweiser von der Schaffhauser Seite in Richtung Zürich, aber kaum einer in die Gegenrichtung. «Den Rheinfall sehen wir als Ganzes», sagt Mändli. Den Gästen spiele es keine Rolle, wo Zürich ist und wo Schaffhausen. Gebe jeder Gast als Folge eines verbesserten Angebotes bloss fünf Franken mehr aus, bedeute das mindestens fünf Millionen Franken mehr Umsatz für die Betriebe am Rheinfall.

Miteinander reden, vor Baubeginn

Vorerst wäre die Rheinfall AG jedoch schon zufrieden, vom Kanton Zürich bald etwas Konkretes zu hören zu seinen Plänen für das Schloss Laufen. «Es braucht Gespräche», sagt Burkhardt. Wenn die beiden Kantone ihre Pläne nicht abgleichen, dann könne es sein, dass in einigen Jahren auf beiden Seiten des Rheinfalls dieselben Attraktionen um Besucherinnen und Besucher werben. Doppelt genäht wäre dann weniger als halb so gut. (Der Landbote)