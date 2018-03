Wanderfalken in Gefahr

Kein anderer Vogel fliegt so schnell. Mit über 300 Stundenkilometern stürzt sich der Wanderfalke auf seine Beute, die er mit angelegten Flügeln ansteuert und mit einem gezielten Schlag, wie ein Karatekämpfer, ausser Gefecht setzt. Noch in der Luft fängt er den abstürzenden Vogel auf und bringt ihn an einen sicheren Ort. Zu seinen Beutetieren gehören fast alle Vögel. Nur die grössten Arten können sich vor ihm sicher fühlen.

Männchen deutlich kleiner

Das starke Geschlecht sind beim Wanderfalken die Weibchen. Die Männchen heissen in der Fachsprache Terzel, weil sie rund ein Drittel kleiner sind. Und das macht Sinn. Das Männchen ist bei der Aufzucht der Jungen für die Nahrungssuche zuständig. Ist es kleiner, so braucht es weniger Nahrung für sich selber und ist agiler auf der Jagd. Das Weibchen ist die Beschützerin derNestlinge.

Die rund 35 Zuhörer und Zuhörerinnen im Kirchgemeindesaal in Andelfingen hörten dem Vortrag von Andi Lischke, dem Leiter der Greifvogelstation Berg am Irchel, gebannt zu. Viele haben selber Erfahrungen und Beobachtungen mit Wanderfalken gemacht.

Auf allen Kontinenten ausser der Antarktis kommt der Wanderfalke vor. Bis ins Mittelalter lebte er ausschliesslich im Gebirge. Hoch in den Felsen richtet die Vogelart ihren Nistplatz ein. Erst der Mensch ermöglichte dem Wanderfalken eine Ausdehnung seines Lebensraums ins Flachland. Burgen und hohe Kirchtürme boten neue Nistplätze. Vielleicht war das Mittelalter das goldene Zeitalter für den Wanderfalken. Falken wurden gehalten für die Vogeljagd, und die durften nur die Adligen betreiben. Wehe dem Untertanen, der einen Falken tötete.

Mit dem Aufkommen der Schusswaffen konnte der Mensch auch ohne Hilfe eines Tieres jagen. Aus dem guten Wanderfalken wurde ein böser Fressfeind, der bekämpft werden muss. Die Eier waren ein begehrtes Nahrungsmittel. Die Wanderfalken verschwanden immer mehr. Mit dem als Wundermittel gepriesenen Pestizid DDT drohte dem Wanderfalken wie vielen andern Vogelarten die Ausrottung. Seine Eier bildeten keine richtige Schale mehr. Der Bruterfolg sank gegen Null. Um 1950 wurde die Gefahr von DDT für die Vögel erkannt. Bis es verboten wurde, dauerte es zwanzig Jahre. Mit dem Verbot von DDT erholten sich die Bestände des Wanderfalken allmählich. Um 2010 wurden in der Schweiz wieder 400 Brutpaare registriert. Seither nehmen die Bestände wieder kontinuierlich ab.

Koevolution in der Natur

Zwei Gründe sind Ursache für den Rückgang. Der eine liegt in der Natur: Die Bestände des Uhus haben zugenommen. Dieser nutzt denselben Lebensraum, ist grösser und treibt den Wanderfalken oft zur Aufgabe seines Reviers. «Doch darüber müssen wir uns keine Sorgen machen», meinte Lischke. Die Vogelarten leben seit langem miteinander. Ihre Evolutionsgeschichte haben sie gemeinsam durchgemacht. Keine Art werde die andere nachhaltig und für immer verdrängen können.

Eine wirkliche Gefahr für den Wanderfalken sind Taubenzüchter. Schon mehrfach wurden in der Schweiz Greifvögel mit präparierten Tauben vergiftet. Dabei wird den Tauben das Gefieder im Nacken mit einem illegalen Nervengift bestrichen und die Flügel gestutzt. Der Wanderfalke hat ein untrügliches Auge, um das schwächste Tier zu erkennen. Eine gestutzte Taube ist für ihn eine sichere Beute. Davon berichtete Martin Sinniger. Er ist stellvertretender Dienstchef beim Tier- und Umweltschutz der Kantonalen Sicherheitspolizei Zürich. Ein spektakulärer Fall zeigte sich 2011 vor laufender Webcam auf dem Hochkamin der KVA an der Josefstrasse in Zürich. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Wanderfalke eine Taube zum Horst bringt, sie rupft und nach kurzer Zeit zusammenbricht. Dank guter Vogelkenntnisse, kriminalistischem Spürsinn und Hartnäckigkeit konnte Sinniger mit seinem Team in zwei Fällen genügend Indizien zusammentragen, so dass es zu einer Anklage und einer Verurteilung kam.

Kein Bruterfolg mehr seit 2015

Für den Bestand des Wanderfalken sind Vergiftungen eine ernste Bedrohung. So wurde im Kanton Zürich seit 2015 kein Bruterfolg mehr verzeichnet. Sinniger denkt aber weiter als bis zur Verurteilung. «Auch Tauben und Wanderfalken sind in einer Koevolution entstanden. «Der Wanderfalke ist der beste Trainer für Tauben, indem er nur den agilsten das Überleben ermöglicht.» Sinniger weiss aber auch aus der Taubenzüchter-Szene, dass Züchter ihre Tauben über alles lieben. Dass diese Ehrensache für sie sind und dass es oft um sehr viel Geld geht. Ihm ist ein Fall bekannt, wo für eine Taube 400 000 Franken bezahlt wurden. (Landbote)