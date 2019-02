Weinländer FDP will Wähleranteil um zwei Prozent steigern

An den Wahlen vor vier Jahren hat die FDP im Bezirk Andelfingen den Wähleranteil erhöht. An diesen Erfolg möchte sie an den Kantonsratswahlen vom 24. März anknüpfen. «Unser Ziel ist ein Plus von zwei Prozent», sagte Kantonsrat Martin Farner heute am Wahlanlass der Partei.

Im Schloss Goldenberg in Dorf präsentierten sich die vier Kandidierenden der FDP: Martin Farner aus Stammheim, Walter Staub aus Flaach, Linda Mathis aus Kleinandelfingen und Beatrice Salce aus Benken.

Bevor die vier zu Wort kamen, hielt FDP-Ständerat Ruedi Noser ein Referat über die politischen Themen, die ihn derzeit am meisten beschäftigen, zum Beispiel die Abschaffung des Eigenmietwerts, flexiblere Arbeitszeitmodelle oder das institutionelle Rahmenabkommen, das die EU mit der Schweiz abschliessen will.

Bisherig und neu

Im Anschluss an Nosers Referat erhielten die Kandidierenden ihre Plattform: Der bisherige Kantonsrat und Agrarunternehmer Martin Farner durfte sich als Erster vorstellen. Er sehe auch nach zehn Jahren im Kantonsrat noch viel Arbeit vor sich: Wichtig sei ihm die Raumplanung, um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Weiter setze er sich dafür ein, dass die Strassen in Richtung Zürich und Winterthur ausgebaut werden. Farner sprach ein Lob für das duale Bildungssystem und den Forschungsstandort Kanton Zürich aus. Es brauche zudem Naturschutz, den Abbau von Schulden und eine Unternehmenssteuerreform.

Den Flugkapitän Walter Staub können die Wählerinnen und Wähler «zum glücklichsten Menschen» machen, wenn sie seinen Namen auf die Liste drei schreiben. Dann werde er sich für gute Ausbildung, innovative Forschung und die Eigenständigkeit der Gemeinden einsetzen, damit diese noch «selbst entscheiden» dürften.

Zwei Frauen im Rennen

Unternehmerin Linda Mathis gab sich lösungsorientiert: «Man kann lange Probleme wälzen, ich möchte aber Lösungen finden.» Dafür müsse man zuhören können und verstehen, was andere bewege. Es gehe ihr in der Politik um praxisnahe Abläufe für KMU, die auch umsetzbar seien.

Weiter will sie sich für eine flexible Kinderbetreuung einsetzen, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Kanton, die Gesellschaft, ja die ganze Schweiz müssten Neues wagen. «Langsam zu sein, ist nicht schlimm. Stehen bleiben aber schon.»

Malermeisterin Beatrice Salce bezeichnete sich als «Küken» – in der Partei, aber auch im Wahlkampf. Für sie müssen KMU auch Ausbildungsplätze für sozial schwache Menschen bieten.

Als Kantonsrätin würde sie die Probleme des Bezirks nach Zürich tragen. Dabei gehe es um die Raumplanung: «Das Weinland darf kein Ballenberg werden.» Und um das Thema Endlager für radioaktive Abfälle. «Machen Sie mich zur Kantonsrätin und ich mache für Sie in Zürich.»

(Der Landbote)