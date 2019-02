Weinländer fordern via Petition ein flächendeckendes Plastik-Recycling

Plastik ist bei vielen in Ungnade gefallen. Immer wieder sieht man Videos von vermüllten Meeren oder liest Berichte über Mikroplastik in Tieren. «Es war deshalb relativ einfach, die Unterschriften für ein flächendeckendes Kunststoff-Recycling im Weinland zu sammeln», sagt Thomas Feer, Präsident der Grünen Weinland.

Innert dreier Monate sammelte die Partei rund 500 Unterschriften und viele Sympathien. «Das Thema brennt vielen unter den Fingernägeln», sagt Feer. Er glaubt, dass für die Problematik ein sehr starkes Bewusstsein vorhanden sei: «Die Schweiz steckt beim Sammeln von Haushaltskunststoffen wie etwa Joghurtbechern und anderen Verpackungen noch in den Kinderschuhen.»

Am Donnerstag werden die Unterschriften in Benken der dortigen Gemeindepräsidentin Beatrice Salce (FDP) überreicht, die gleichzeitig auch die Kehrichtorganisation Wyland (Kewy) präsidiert. Die Kewy ist der Abfall-Zweckverband des Weinlands, einzig die Gemeinden Feuerthalen und Flurlingen gehören nicht dazu.

Dort existiert aber bereits ein solches Recycling. Konkret verlangt die Petition, dass sämtliche Gemeinden im Weinland eine Annahmestelle für Kunststoffabfälle einrichten und die Sammelsäcke der privaten Anbieter an Kewy-Verkaufsstellen angeboten werden. Offiziell äussert sich die Kewy nicht zur Petition, laut Feer hätten sie sich aber «sehr interessiert gezeigt».

Grossteil wird verbrannt

Das Sammelsystem beschäftigt die Region schon länger. Vor rund zwei Jahren entschied sich der Gachnanger Gemeinderat dagegen, wenige Monate später tat es ihm die Weinländer Gemeinde Rheinau gleich. Denn der Nutzen des Kunststoff-Recyclings ist umstritten. Das Problem: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Die chemische Zusammensetzungen unterscheiden sich. Auch Essensreste an gewissen Verpackungen verunmöglichen oft eine Aufbereitung. Deshalb wird ein Grossteil des Plastiks in den Recyclingsäcken weiterhin verbrannt.

Eine vom Bundesamt für Umwelt in Auftrag gegebene Studie kam im Sommer 2017 zum Schluss, dass der ökologische Nutzen im Verhältnis zum Aufwand gering sei. Die Einsparung sei mit einer 30 Kilometer langen Autofahrt pro Jahr und Person zu vergleichen. Trotzdem ist der Sammelsack in mehreren Gemeinden eingeführt worden. Laut den Grünen bietet jede dritte Gemeinde im Weinland ein solches Recycling an.

«Gesamtsystem im Blick»

Feer wehrt sich gegen die Kritik und fordert einen Perspektivenwechsel: «Bei jedem Kilo Kunststoff, das wir nicht verbrennen, sparen wir drei Kilo an CO2.» Wenn man das auf die 175000 Tonnen Schweizer Plastikabfall pro Jahr hochrechne, komme man auf 500000 Tonnen CO2. «Das ist eine direkte Einsparung.» Auch den Ölimport für die Produktion von neuem Kunststoff könne man durch das Recycling senken, entsprechend würden weniger Transportschiffe auch weniger CO2 ausstossen. «Man muss das Gesamtsystem im Blick haben», sagt Feer.

Die Petition ist für die Grünen kurz vor den Kantonsratswahlen auch ein Wahlkampfinstrument, das bestreitet Feer nicht: «Momentan haben wir eher das Klimathema im Fokus.» Er bezeichnet das Recycling gar als kommunales Legislaturziel.

Das mögliche Atom-Endlager im Weinland sei aber weiterhin ein zentrales Thema der Partei. «Das wird dann vor allem in drei Jahren noch einmal zentraler werden, wenn die Nagra den Vorschlag für den Standort machen wird», sagt Feer.

