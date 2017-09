Weinlese im Weinland: «Es hat nicht Nichts»

So manchem Winzer blutete in diesem Jahr das Herz. Vor allem im Weinland. Denn die Schäden, die zuerst die weit verbreiteten Frühjahrsfröste und später die apokalyptisch anmutenden Hagelstürme hervorriefen, sind teils verheerend. Stark getroffen hatte es vor allem die Rebberge in Benken, Rudolfingen, Truttikon und in allen Lagen des Stammertals. Dennoch: «Es hat nicht Nichts», beschwichtigt der kantonale Rebbaukommissär Andreas Wirth. Selbst in jenen Gegenden, in denen die Zerstörung besonders gross war, habe es kleine bis kleinste Restbestände von Weintrauben, «die hoffentlich doch noch geerntet werden können». Und das dürfte schon bald einmal der Fall sein. Denn die Weinlese steht vor der Tür. «Stimmt das Wetter, so dürfte die Lese hier gegen Ende dieser Woche beginnen», sagt Wirth.

Zwei Weinlesen denkbar

Es sei in diesem Jahr gut möglich, dass so manche Winzerinnen und Winzer aufgrund der Frühjahrsfrostschäden zwei Weinlesen durchführen werden, meint der Zürcher Rebbaukommissär. In der ersten Ernte werde man jene Trauben ernten, die den Frühjahrsfrost unbeschadet überstanden haben. «Und in der zweiten, späteren Weinlese, folgen jene Trauben, die durch die Nebenaugen entstanden sind.»

Einzelne Lichtblicke

In diesem Zusammenhang gebe es doch noch einzelne Lichtblicke zu vermelden, meint Wirth. So insbesondere aus den Gemeinden Andelfingen, Laufen-Uhwiesen und Wildensbuch. Diese Ortschaften seien in diesem Jahr zumindest vom starken Hagel verschont geblieben. Und der Spätfrost habe dort längst nicht zu jenen Ernteausfällen geführt wie anfangs noch befürchtet.

Obschon die ersten Schösslein erfroren seien, hätten sich später ungewöhnlich viele Nebentriebe gut entwickeln können, weiss Wirth. «Manche Winzer sprechen hier gar von einem kleinen Wunder.»

Wunder ausgeblieben

Ein solches Wunder hätten sich wohl auch viele andere Winzerinnen und Winzer im Weinland gewünscht. Doch es blieb in den meisten Fällen aus. «Wir mussten bereits im Frühling wegen dem Frost Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent hinnehmen», sagt Rudolf Nägeli, Präsident der Stammheimer Winzergenosschaft. «Aber nach den Hagelunwettern rechnen wir jetzt gar nur noch mit einem Ertrag zwischen 0 und zwanzig Prozent.» Diese riesigen Schäden seien in einigen Fällen nicht gedeckt, sagt Nägeli. «Ich weiss, dass manche Winzer nach den grossen Frostschäden im Frühling ganz darauf verzichtet haben, eine Hagelversicherung abzuschliessen.» Das habe sich nun im Nachhinein als Fehler erwiesen. Denn die meisten Rebstöcke hätten sich in den letzten Monaten überraschend gut erholt. Nun müssten die Winzer ihre Verluste aber selber tragen, sagt Nägeli. Das könne für einzelne Weinbauern – je nach Reserven – existenzbedrohend sein. Er gehe davon aus, dass deshalb einige von ihnen beim Bund oder Kanton «zinslose Darlehen als Überbrückung beantragt haben».

Ungewisse Zukunft

Doch wie geht es nun weiter? Die Auswirkungen der Folgeschäden seien derzeit noch unklar, sagt Nägeli. Da auch das Rebholz vom Hagelschlag teils stark beschädigt wurde, sei es durchaus denkbar, dass man selbst im kommenden Jahr mit geringen Ernteerträgen rechnen müsse.

Wenn man das ganze Ausmass der Schäden im Weinland sehe, so beelende das einen schon, sagt Rebbaukommissär Wirth. Und nachdem bereits die vergangenen drei Jahre wegen dem späten Frost, der Kirschessigfliege und dem Spritzmittel von Bayer für viele Winzerinnen und Winzer nicht gerade einfach gewesen seien, würden sich nun einzelne Winzer tatsächlich auch Grundsatzfragen stellen. «Sie fragen sich, inwieweit der teils riesige Aufwand noch gerechtfertigt ist.»

Emotionale Verbundenheit

Andererseits sei aber ein Rebstock keine Kartoffelpflanze. «Die emotionale Verbundenheit mit einem alten Weinberg ist gross», sagt Wirth. «Es braucht deshalb viel, bis ein Rebmann, eine Rebfrau den Weinbau aufgibt.» Auch Rudolf Nägeli ist überzeugt, dass sich trotz der Rückschläge die meisten Winzerinnen und Winzer nicht entmutigen lassen. «Es sind wohl nur ein paar ältere Winzer, die sich seit diesem Jahr überlegen, ihr Hobby in jüngere Hände zu geben.» (Landbote)