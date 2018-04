Weiter aufräumen nach zweiter Krisenwelle

Knapp 410 000 statt 750 000 Franken im Minus: Das Defizit in der Rechnung 2017 des Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) in Marthalen ist nun doch nicht so hoch wie letzten Herbst noch befürchtet.

«Die Zahl ist nicht mehr so tief rot»: Fredy Frei, der ehemalige interimistische Heimleiter, begründete an der Delegiertenversammlung vom Mittwochabend, weshalb es zum besseren Rechnungsabschluss gekommen ist.

«Immer wieder kommen Überraschungen ans Tageslicht, die einen starken Mangel an Strukturen dokumentieren»



Zum einen sei die Zahl vom Herbst eine Worstcase-Berechnung gewesen. Zum anderen hätten die getroffenen Massnahmen schneller gewirkt als gedacht. So wurden etwa weitere Überstunden abgebaut. Und seit Mitte 2017 sei das Pflegeheim nicht mehr auf Temporärangestellte angewiesen.

«Boden unter den Füssen»

Vor bald drei Jahren, Ende April 2015, ging der langjährige Heimleiter in Pension. Kurz darauf brach im Marthaler Heim, das von sechs Weinländer Gemeinden getragen wird, ein schwelender Konflikt offen aus. Geschlossener Rücktritt der Heimkommission, sehr viele Abgänge beim Kader und bei den Pflegemitarbeitenden sowie Beschwerden beim Bezirksrat: Das Heim geriet immer stärker in Schieflage, die Kündigungswelle riss nicht ab.

Nach einigen Monaten der Ruhe brach die Krise um den Jahreswechsel 2016/2017 erneut aus. Es kam abermals zu zahlreichen Kündigungen und Wechseln, sowohl beim Pflegepersonal als auch beim Kader. Die Anstellung von temporären Mitarbeitern liess die Kosten in die Höhe schnellen.

Das Heim habe «wieder Boden unter den Füssen», schreibt Heimkommissionspräsident Andreas Kleeli im Geschäftsbericht 2017. Über die zweite Krisenwelle schreibt er, dass es Beschwerden seitens der Mitarbeiter gegeben habe und die damalige Pflegdienstleiterin wegen Unregelmässigkeiten sofort suspendiert worden sei.

In der Folge kündigte auch der neue Heimleiter nach nur etwas mehr als einem halben Jahr. «Zurück auf Feld 1!», schreibt Kleeli. Und: «Heftige Reaktionen und auch verständliche Kritik an der Heimkommission waren die Folge.» Mit zwei Interimslösungen bei der Heim- und der Pflegedienstleitung habe das ZPBW «innert kurzer Zeit in ruhige Gewässer» geführt werden können. So sei etwa die Personalsituation im Pflegeheim stabilisiert worden, sprich: Die Kündigungswelle ebbte ab.

«Das ist viel»

Und trotzdem sind die Heimverantwortlichen noch immer daran, mehrjährige Pendenzen aufzuarbeiten. «Immer wieder kommen Überraschungen ans Tageslicht, die einen starken Mangel an Strukturen dokumentieren», schreibt Kleeli weiter. Auch aus dem Grund wurde der Betrieb von aussen durchleuchtet.

«Wir sind gut aufgestellt, das Personal ist sehr motiviert und wir haben sehr gute Ausbildungsstände im Haus.»



Die Resultate dieser externen Betriebsanalyse wurden an der Versammlung am Mittwoch kurz vorgestellt. Zwischen 2015 und 2017 habe das Heim rund 1,25 Millionen Franken Verlust angehäuft. «Das ist viel», sagte Roland Wormser von der Beratungsfirma H Services AG, knapp 6 Prozent des Umsatzes.

Es gehe nicht darum, die Schuldigen zu finden. Vielmehr analysierte die Firma die bestehenden Strukturen im Heim, die dazu geführt haben. Wormser stellte auch ein «sehr enges Korsett» fest, was die Finanzkompetenzen der Heimleitung betrifft. Das heisst, dass die Leitung schon bei vergleichsweise geringen Geldbeträgen die Delegierten um Zustimmung fragen muss oder sogar Urnenabstimmungen nötig werden. «Das macht das Ganze sehr schwerfällig.» Die Heimkommission sei sehr engagiert, und es fehle ihr nicht am Willen, teils fehle aber das Know-how.

Etwa ab 2014 habe eine gewisse Zersetzung der Strukturen im Heim eingesetzt und ein Führungsvakuum sei entstanden. «Das kostete Geld», sagte Wormser. Generell habe die Betriebsanalyse ein hohes Engagement auf allen Stufen und zufriedene Kunden – also Bewohner – festgestellt. So habe man trotz der Krise nicht das Gefühl gehabt, schlecht betreut worden zu sein. Ja, es habe Turbulenzen gegeben, sagte Wormser weiter, aber auch ein «volles Engagement für zufriedene Bewohner» – dazu könne man nur gratulieren.

Zuversichtlich äusserte sich auch Ralph Hug, der neue Heimleiter seit 1. Februar 2018. «Wir sind gut aufgestellt, das Personal ist sehr motiviert und wir haben sehr gute Ausbildungsstände im Haus.»

(Der Landbote)