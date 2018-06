Weitere Wendung in verwirrendem Prozess

In der Bibel gibt es die babylonische Sprachverwirrung – im mittleren Weinland die Verwirrung in den reformierten Kirchgemeinden. Aber alles der Reihe nach, beginnend in der Gegenwart: Letzte Woche hat auch noch Ossingen als fünfte Gemeinde Ja gesagt zum Vertrag zur verbindlichen Zusammenarbeit zwischen den Kirchgemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau-Ellikon am Rhein und Trüllikon-Truttikon.

Damit findet eine komplizierte Kirchengeschichte ihr einstweiliges Ende, die vor über drei Jahren begann. Die schwindenden Mitgliederzahlen und die damit verbunden abnehmenden Steuereinnahmen sind der Hintergrund dieser Geschichte sowie des kantonsweiten Projekts «Kirchgemeinde Plus». Sollen die fünf Gemeinden des mittleren Weinlandes vorerst nur enger zusammenarbeiten oder gleich eine Fusion anstreben? Rund um diese zwei Fragen wurden vor gut drei Jahren Arbeitsgruppen gebildet. Und zuvor, im Frühjahr 2015, war zusätzlich die Kirchgemeinde Stammheim zum Projekt «Kirchgemeinde Plus Weinland Mitte» gestossen.

Zweimal abstimmen müssen

Doch bereits im August 2015 stieg die Gemeinde Stammheim wieder aus – weil sie eine Fusion befürchtete. Die anderen fünf Gemeinden würden stark zu einem Zusammenschluss tendieren, lautete die Kritik aus dem Stammertal. Stimmt nicht, konterten die anderen Gemeinden, der Prozess sei ergebnisoffen. Im Frühjahr 2016 stellten die Arbeitsgruppen ihre Resultate vor – das Ergebnis: Die Antwort, ob nur eine engere Zusammenarbeit oder gleich eine Fusion angestrebt wird, blieb weiter offen. Stattdessen wurden diese beiden Fragen den fünf Kirchgemeindeversammlungen gestellt, die vor gut zwei Jahren stattfanden. Vier von ihnen beantworteten sowohl die Frage zu einer verbindlichen Zusammenarbeit als auch jene zu Vorbereitungen für eine Fusion mit Ja. Einzig Marthalen sagte Nein zu einer Fusion, sodass nur der Weg der verbindlichen Zusammenarbeit offenblieb.

Ein Vertrag zwischen den fünf Gemeinden wurde ausgearbeitet, der letzten Herbst aber nur vier der fünf Kirchgemeindeversammlungen zur Abstimmung vorgelegt wurde – was war geschehen? Der kantonale Kirchenrat, also die Exekutive der Landeskirche, hatte zuvor ein Moratorium zur Vorprüfung von Zusammenarbeitsverträgen erlassen. Da verloren Benken, Marthalen, Rheinau-Ellikon und Trüllikon-Truttikon die Geduld und stimmten ohne den Segen aus Zürich über den Vertrag zur verbindlichen Zusammenarbeit ab.

Einzig Ossingen verzichtete und wollte erst die Vorprüfung durch den Kirchenrat abwarten – zu Recht: Der Vertrag war tatsächlich nicht genehmigungsfähig und musste überarbeitet werden. Und so stimmten vor Kurzem die vier Kirchgemeindeversammlungen abermals und jene von Ossingen zum ersten Mal über diesen Vertrag ab. Damit ist die verwirrende Geschichte in der Gegenwart angekommen.

Der Kirchenrat favorisiere Fusionen, sagte Ossingens Kirchenpflegepräsidentin Julia Wertli an der Gemeindeversammlung vom letzten Freitag. Zu Fusionen zwingen könne der Rat die Gemeinden zwar nicht, aber es gebe Druckmittel. Dabei erwähnte sie die Pfarrstellenprozente. Zur Erinnerung: Kürzlich hatte das kantonale Kirchenparlament, die Synode, auf Drängen der kleinen Landgemeinden ein Minimum von 50 Prozent pro Kirchgemeinde beschlossen. Die künftige Zuteilung der Pfarrstellenprozente ist Teil der neuen Kirchenordnung, über die das Volk im Kanton am 23. September abstimmen wird. Trotz des 50-Prozent-Minimums herrscht vor allem auf dem Land Unzufriedenheit: «Alle Kirchgemeinden im Weinland verlieren an Prozenten», sagte Wertli. Der Solidaritätsgedanke habe gelitten.

Zürich korrigiert Zahl

Wertli sagte an der Versammlung, dass die fünf Kirchgemeinden nach einer Fusion zusammen noch 190 Pfarrstellenprozente hätten gegenüber 260 Prozent ohne Fusion und nach Annahme der revidierten Kirchenordnung. Seit 2016 sind es total 380, zuvor waren es 400 Prozent.

Die Zahl 190 korrigiert Zürich aber auf Anfrage. Bei einem Zusammenschluss läge der Wert bei 210 Prozent. Es sei vergessen gegangen, dass eine Gemeinde mit mehr als 2000 Mitgliedern zusätzliche Prozente, in diesem Fall 20, zugute habe. Aber: Vor gut einem Jahr sicherte der Kirchenrat allen fusionswilligen Gemeinden schriftlich zu, dass sie punkto Pfarrstellen bei einer Fusion nicht schlechter fahren sollen als bei einem Alleingang.

Im Falle von Weinland Mitte dürfte der Wert also nicht unter die 260 Prozent fallen, die den fünf Kirchgemeinden ab 2020 bei Alleingängen im Minimum zur Verfügung stünden. Nur: Weil Marthalen Fusionsbestrebungen 2016 ablehnte zugunsten einer bloss verbindlichen Zusammenarbeit, kann Weinland Mitte derzeit nicht als fusionswillig bezeichnet werden. (Landbote)