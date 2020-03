Wer sticht die Spargeln, wenn nicht die Polen?

Noch guckt der Spargelspitz nicht aus der Erde, aber schon bald, in gut zwei Wochen, wird es wohl soweit sein. Nur: Wer wird ihn dann ernten?

Polen hat, wie viele andere europäische Länder auch, seit letztem Sonntag die Grenzen geschlossen. Ob die meist polnischen Erntehelfer ausreisen und so während der Frühlingsmonate in der Schweiz arbeiten können, ist momentan unklar. Die Verunsicherung bei den Landwirten ist entsprechend gross.

Zum Beispiel bei der Familie Spaltenstein aus Flaach. Sie würde gerne im April mit der Spargelernte beginnen und hat dafür rund ein Dutzend Polen angeheuert. Ob sie kommen, ist momentan ungewiss: «Solange unsere polnischen Erntehelfer nicht vor Ort sind, kann ich nicht davon ausgehen, dass sie kommen werden», sagt Landwirtin Susanne Spaltenstein.

Etwas mehr Glück haben jene Betriebe, bei denen die Helfer bereits Mitte Februar eingereist sind, wie etwa bei der Familie Räss in Benken, die verschiedene Wildbeeren anbaut. Zehn polnische Helfer arbeiten aktuell auf ihrem Betrieb. «Sie wären aber sehr gerne über Ostern nach Hause gereist, ob das möglich ist, wissen wir momentan nicht», sagt Marianne Räss. Weitere polnische Helfer, rund ein Dutzend, sollen Ende April, Anfang Mai folgen. Einen Plan B hätten sie derzeit nicht: «Soweit sind wir noch nicht, wir haben momentan sehr viel zu tun», sagt Räss.

Aufbau einer nationalen Plattform im Gespräch

In den aktuellen Newslettern des Schweizer Gemüseverbands werden die Betriebe darauf hingewiesen, dass bis am nächsten Mittwoch eine vereinfachte Einreise für die Erntehelfer gilt. Dazu benötigen die Einreisenden einen gültigen Arbeitsvertrag.

«Ziel muss sein, dass Leute, die von Kurzarbeit betroffen sind und nicht einer Risikogruppe angehören, in der Landwirtschaft aushelfen könnten.»Ferdi Hodel, Geschäftsführer Zürcher Bauernverband

Die Befürchtung, dass Erntehelfer aber auch damit nicht mehr aus Polen ausreisen können, hat sich laut Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbands, mittlerweile teilweise bestätigt. Man sei in sehr engem Kontakt mit dem Schweizerischen Bauernverband. Hodel plädiert für ein rasches, unbürokratisches Handeln: «Ziel muss sein, dass Leute, die von Kurzarbeit betroffen sind und nicht einer Risikogruppe angehören, in der Landwirtschaft aushelfen könnten.» Derzeit ist der Aufbau einer nationalen Plattform für inländische Helfer im Gespräch.

Denn der Zürcher Bauernverband hat bereits solche Anfragen erhalten. «Es ist schön, diese Solidarität und Wertschätzung zu spüren», sagt Hodel. Auch die Betriebe nehmen das wahr. «Wir werden momentan beinahe überflutet von Schweizern, die ihre Hilfe anbieten», sagt Landwirtin Spaltenstein aus Flaach. Es hätten sich sogar schon Leute gemeldet, die auch gratis arbeiten würden.

Nicht alle Spargeln sollen geerntet werden

Selbst wenn es am Ende auf den Feldern in Flaach genügend in- oder ausländische Helfer geben wird: Es werden wohl nur halb so viele wie sonst sein. «Wir wollen die Kosten tief halten», sagt Spaltenstein. Denn momentan wisse man nicht, wie viele Spargeln in der Krise überhaupt verkauft würden, da es sich um ein eher teures Edelgemüse handle. «Ich gehe fest davon aus, dass sich viele überlegen, wie sie den Franken in nächster Zeit ausgeben sollen.» Heisst: Es würde nicht alles geerntet. «So hart es auch ist und so weh es auch tut, wenn man die Spargeln auf dem Feld stehenlassen muss», sagt Spaltenstein. Aber der Absatz müsse gesichert sein und: «gesichert ist momentan gar nichts.»

«Respekt vor Ausgangssperre»

Und genau diese Ungewissheit ist momentan für viele Landwirte herausfordernd. So auch für Christian Rathgeb, der in Unterstammheim Bio-Gemüse produziert. «Wir brauchen im April und Mai weiterhin viel Personal. Da sind wir darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen für die Einreise weiter funktionieren.» Die Verbände seien aber mit den Behörden in gutem Kontakt und man werde auch auf dem Laufenden gehalten.

Respekt habe er, wenn weitere Massnahmen durchgesetzt würden, wie etwa eine Ausgangssperre oder die Schliessung der Baustellen. «Dann könnte es passieren, dass unsere Angestellten aus Angst nicht mehr zur Arbeit erscheinen und wir die Grundversorgung für unsere Gesellschaft nicht mehr sicherstellen können.»

Aktuell habe man jedoch eine stabile personelle Situation. «Der Verkauf im Detailhandel ist momentan aber höher als sonst. Das heisst, wir sind personell gefordert», sagt Rathgeb.