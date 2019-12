Weshalb dem Forst die Christbäume ausgingen

Wenn Gemeindeversammlungen in die Adventszeit fallen, bekommt das Publikum am Schluss oft Interessantes zu hören. Zum Beispiel Daten über das Adventssingen oder darüber, wann beim hiesigen Werkhof Christbäume verkauft werden. Nicht so dieses Mal in Dättlikon.

Er habe hier nichts anzukündigen, sagte Gemeindepräsident Jürg Allenspach unter der Rubrik «allfällige Bekanntmachungen» klipp und klar. «Der Christbaumverkauf fällt dieses Mal aus.» Dem Forst Pfungen seien die Christbäume ausgegangen.Jedoch könne man zum Beispiel nach Neftenbach ausweichen. Dort werden beim Forstgebäude am Freitag, 20. Dezember von 8 bis 18 Uhr und Samstag, 21. Dezember, von 8 bis 15 Uhr frische Nordmanns-, Blau- und Rottannen (Fichten) verkauft.

«Wir haben momentan keine Christbäume in der richtigen Grösse»Ralph Bühler, Förster

Für die treue Christbaum-Stammkundschaft unter den 28 anwesenden Stimmberechtigten war die Mitteilung wohl keine Überraschung. Förster Ralph Bühler, verantwortlich für das Forstgebiet Pfungen-Dättlikon, hatte schon frühzeitig darüber informiert, dass es Ende 2019 keinen Christbaumverkauf direkt ab Wald geben werde.

«Wir haben momentan keine Christbäume in der richtigen Grösse», erklärt der Förster auf Anfrage. Obwohl der Pfungemer Forst jedes Jahr 250 junge Christbäume nachpflanze, hätten extrem trockene Sommer und übermütige Rehböcke den jungen Fichten stark zugesetzt. «Sobald wieder genug Christbäume nachgewachsen sind, fahren wir gern mit dieser Tradition fort.» Die Frage, ob hier etwa der Borkenkäfer die Christbaumproduktion untergrabe,verneint Bühler.

Neuer Gemeindeschreiber

Vor den harten Zahlen stellte Gemeindepräsident Allenspachden Gemeindeschreiber ad interim, Ernst Ruosch, vor und kündigte an, dass Dättlikons neuer Schreiber Peter Birrer sein Amt Anfang Januar antreten wird.

Er teilte weiter mit, dass gegen die Gebührenfestsetzung bei Wasser und Abwasser ein Rekurs beim Bezirksrat eingegangen sei, der die Gebühren reduzieren wolle. Der Entscheid sei noch ausstehend. Rekurriert wurde auch gegen die Baubewilligung für das Projekt Alterswohnungen. Hier sei man auf gutem Weg.

Die Gemeinde Dättlikon erwartet für nächstes Jahr ein Minus von 143500 Franken. Für nächstes Jahr sind Investitionen in der Höhe von 267000Franken vorgesehen. Diese könnten mit den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Für die Zukunft stellte Allenspach eine gute Prognose: Ab 2021 werden dank steigender Steuererträge Überschüsse erwartet. Ohne Fragen wurden das Budget und der gleichbleibende Steuerfuss von 114 Prozent genehmigt.

Kirchen rücken zusammen

Die Kirchgemeindeversammlung nahm ein ausgeglichenes Budget mit unverändertem Steuerfuss (14 Prozent) ab. Präsidentin Tanja Klingler und Pfarrstellvertreterin Simone Keller kündigten an, dass die gelungene Zusammenarbeit mit Pfungen wegen reduzierter Pfarrstellenprozente in beiden Kirchgemeinden weiter verstärkt werde.